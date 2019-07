S forventer klar melding fra Sundhedsstyrelsen om brysttjek

S-gruppeformand vil have Sundhedsstyrelsen på banen for at skabe klarhed om brysttjek i Region Midtjylland.

Sagen om Region Midtjylland, der trodser en henstilling fra patienttilsynet om ekstra brysttjek til en bestemt gruppe kvinder, kalder på en klar vurdering fra Sundhedsstyrelsen.

Det mener Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen.

- Der må skabes en klarhed på det her område, så patienter og borgere ikke er i tvivl om, hvorvidt det rigtige er sket eller ej.

- Det vil helt klart være min forventning, at Sundhedsstyrelsen råder bod på det efter sommerferien, siger han.

Jyllands-Posten fortæller mandag, at Region Midtjylland ikke vil følge en henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det gælder en bestemt gruppe kvinder med specifikke brystsmerter, som efter styrelsens mening skal genindkaldes til et ekstra tjek for brystkræft.

Men regionen har hidtil fastholdt, at den allerede gennemførte røntgenundersøgelse af kvinderne er tilstrækkelig.

Regionsdirektør Ole Thomsen siger til Ritzau, at man støtter sig til en vurdering fra speciallæger fra Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG).

Dertil kommer, at de nationale retningslinjer ifølge Jyllands-Posten per 18. juni 2019 er opdateret.

Her hedder det, at kvinder med specifikke brystsmerter blot skal have en almindelig mammografi, sådan som man også gjorde i Region Midtjylland.

Flemming Møller Mortensen, der er sit partis tidligere sundhedsordfører, vil ikke gøre sig til dommer over, om den ene form for undersøgelse er bedre end den anden.

- Min tanke er, at regionen må have valgt at følge det kliniske selskabs anbefalinger ud fra en vurdering af, at det er det, der skaber størst sikkerhed for patienterne.

- Så må Sundhedsstyrelsen rette en kritik mod regionen, hvis de er af en anden opfattelse af, hvad der patientsikkerhedsmæssigt og klinisk er bedst for patienterne. Det kan jeg som politiker ikke vurdere.

- Men det må ikke være sådan, at patienterne er overladt til en usikkerhed. Her skal Sundhedsstyrelsen naturligvis tale deres tydelige sprog om, hvad de mener er bedst for patienterne, siger han.

Det har ikke været muligt at træffe sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for en kommentar.