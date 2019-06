S-formand vil styrke tillid: Måske den vigtigste opgave

Politikerne skal tage ansvaret på sig for at genoprette tilliden, siger Mette Frederiksen i sin grundlovstale.

En af de vigtigste opgaver, Danmark står overfor, er at genoprette tilliden i samfundet.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i sin grundlovstale, der holdes på Gymnastikhøjskolen i Ollerup i Vester Skerninge på Fyn.

- Vi skal blive en endnu bedre udgave af os selv - vi har behov for som land og folk at styrke tilliden, for der er slået skår i den de seneste par år.

- Der stoles mindre på medier og journalister, og den politiske troværdighed har aldrig været lavere end nu, lyder det fra den socialdemokratiske statsministerkandidat.

Hun peger på, at skandalesagen i Skat og hvidvasksagen i Danske Banks estiske afdeling har været med til slå skår i tilliden.

- Det er måske den allervigtigste opgave, vi står overfor. Hvis ikke der er tillid, så er der ikke et samfund.

- Det er det, vi bygger Danmark på, og det er den fineste samfundskontrakt. Derfor vil jeg bede jer om at styrke den kontrakt, siger Mette Frederiksen.

Det er op til politikerne at tage ansvaret på sig for at genoprette tilliden, mener S-formanden. Det kan dog være svært, når den netop her er i bund.

- Vi trænger til politiske samtaler, hvor vi er lidt mere ærlige om, at noget er svært.

- Der er kastet mange milliarder ind over bordet i valgkampen, og vi bliver nødt til at være ærlige: Vi kan ikke gøre det hele på én gang, lyder det fra Mette Frederiksen.