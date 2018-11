S er åbne for at sløjfe satspuljen

Regeringen og DF vil lukke satspuljen for at sikre pensionister flere penge. Ikke helt dumt, mener S-formand.

Socialdemokratiet ser positivt på, at regeringen og Dansk Folkeparti vil opsige forliget om satspuljen. Det siger partiformand Mette Frederiksen (S), efter at der er indgået aftale om finansloven for 2019.

- Den del, der vedrører satspuljen, forholder jeg mig faktisk ret positivt til. Det tror jeg godt, at vi kan lave en aftale om, siger hun.

Satspuljen er en særlig konstruktion, der har eksisteret siden 1990'erne. Her blev det besluttet, at overførselsindkomster skulle reguleres automatisk, fordi priserne generelt stiger år for år.

Men det blev også besluttet, at overførslerne skulle stige mindre end lønningerne. Forskellen på de to stigningstakter er de penge lægges i satspuljen, der så bruges til projekter for socialt udsatte.

Og det er bagsiden af at afskaffe puljen, mener Mette Frederiksen.

- Hvis satspuljen bortfalder, så risikerer man jo også, at den automatiske pulje penge, der har været til sociale projekter hvert år, bortfalder.

- Selv om satspuljen har været meget udskældt, har den også kunnet finansiere en indsats for nogle af de mest udsatte grupper, siger hun.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil i stedet lade folkepensionen følge lønudviklingen.

For andre modtagere af overførselsindkomster vil de penge, der hidtil er gået til satspuljen, i stedet blive sat ind på en obligatorisk pensionsopsparing, lyder deres model.

- Det lyder ikke helt dumt. For vi har i mange år haft det problem, at mange, der står uden for arbejdsmarkedet i længere perioder, ikke får sparet nok op til deres alderdom, siger Mette Frederiksen.

Penge fra satspuljen går blandt andet til hjemløse, psykisk sårbare unge og svage pensionister.

Enhedslisten står som det eneste parti i Folketinget uden for aftalen, fordi partiet i alle årene har været modstandere af finansieringen af satspuljen.