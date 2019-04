S-bagland: Morten Østergaard kan hoppe i havet

Morten Østergaard rammer da heller ingen øm tå i den organisatoriske del af det socialdemokratiske bagland. Avisen Danmark har kontaktet en lang række partiforeningsformænd, og ingen steder er der andet end opbakning til at stå fast over for Radikale.

Tirsdag smed han så i Berlingske et ultimativt krav på tørt land og sagde, at hvis ikke Socialdemokratiet dropper centrale dele af det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken, som i hvert fald regeringen og DF tolker som et skift fra integration til hjemsendelse, kan Mette Frederiksen pakke drømmen om statsministerposten væk.

1. "Mette Frederiksen skal nu beslutte, hvad hun vil. Vil hun drive en regering baseret på den enighed, hun har med Dansk Folkeparti? Så må hun appellere til, at Kristian Thulesen Dahl gør hende til statsminister. Vil hun basere sig på os? Så skal der være en ny politisk retning for Danmark, og det gælder i høj grad integrationspolitikken."2. "Dansk politik skal ikke tages som gidsel af de her påfund fra Dansk Folkeparti. Skal vi støtte en ny regering, skal vi være enige om en ny integrationspolitik, som har integration som et mål. Ikke et integrationsstop. Derfor kan paradigmeskiftet ikke lægges til grund." 3. "Det eneste, der giver mening, er, at vi belønner dem (flygtninge, red .), som lærer sproget, tager aktivt del på arbejdsmarkedet og bidrager til samfundet. Med en ny integrationspolitik skal vi sikre, at det altid kan betale sig at integrere sig." 4. "(Socialdemokratiet) fører sådan en lemmingepolitik, hvor de bare lusker efter." 5. "Derfor er jeg også parat til at sige, at når jeg nu i fire år har været imod den siddende regering, så er jeg lige så meget imod, selv om en socialdemokrat står i spidsen."

Ligesom en stor del af de andre lokale S-formand minder Mads Jørgensen Radikale om, at ultimative krav sjældent tager sig godt ud i dansk politik.

- Det er gået hen og blevet en gevaldig uskik, at nogle partier vil diktere andre partiers politik. Morten Østergaard kan mene, hvad han vil, men hvis han er så forhippet på at få indflydelse på socialdemokratisk politik, skulle han da tage at vælge et medlemskab hos os. Der kan sagtens være ting i vores udlændingepolitik, som mange af os i baglandet har problemer med, at vi f.eks. ikke tager kvoteflygtninge, men at sende folk hjem har jeg det ganske udmærket med. Hvis jeg selv var flygtet fra død og ødelæggelse, ville jeg gerne tages godt imod, men når der blev ro, ville jeg også hjem til mit fædreland for at bygge det op igen. Jeg har det fint med, at flygtninge, der ikke får asyl, bor i en lejr under ordnede forhold med opmærksomhed på børnene. Også at de bliver aktiverede med uddannelse f.eks., som de vil kunne bruge, når de skal tilbage, siger Mads Jørgensen.

- Vi ligger det rigtige sted på udlændingepolitikken og blander os ikke i Morten Østergaards butik. Den må han selv rode med. Vi står på mål for vores, siger Jan Stubberup, formand for Aabenraa-kredsen.

- Alt det har Morten Østergaard jo sagt før. Det tænker jeg overhovedet ikke noget om. Vores udlændingeudspil er gennemarbejdet, og det står jeg inde for. Det er altså langt vigtigere, at vi får dannet et nyt flertal i dette land, siger Helle Frost, formand for Herning-kredsen.