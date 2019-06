S afviser at lade R afgøre ny regerings økonomiske politik

Socialdemokratiet nægter at give efter for De Radikales krav til den økonomiske politik, som det skete i 2011.

Det er udelukket, at De Radikale kommer til at diktere den økonomiske politik, en socialdemokratisk regering vil føre efter et folketingsvalg, hvis magten skifter farve fra blå til rød.

Det indskærper Peter Hummelgaard, fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet, fordi den radikale leder, Morten Østergaard, siger til Børsen, at Mette Frederiksen økonomiske plan for 2025 ikke lever op til De Radikales krav.

- Vi vil da gerne forhandle med De Radikale, men selvfølgelig skal de ikke have lov til at diktere, at vi skal videreføre den samme økonomiske politik, som Lars Løkke (V) har ført, og som har været med til at trække Danmark i en skævere retning, siger Peter Hummelgaard.

- Det vil vi ganske enkelt ikke være med til.

Morten Østergaard understreger i Børsen, at hvis ikke Socialdemokratiet kan levere en aftale, som øger beskæftigelsen og skaffer flere penge i det økonomiske råderum, vil han ikke alene holde sig fra at støtte Mette Frederiksen.

Han vil også blokere hendes vej til statsministerposten i en dronningerunde.

- Jeg vil gerne sige det helt klart: Hvis ikke vi er for, så er vi imod. Der bliver ikke noget med at vende det døve øre eller blinde øje til.

- Og det bliver heller ikke sådan, at vi bare kan sige, at hvis vi nu får nogle kvoteflygtninge, så pyt med økonomien, siger Morten Østergaard til Børsen.

Efter valget i 2011 fik De Radikale gennemtrumfet, at SRSF-regeringen i sit grundlag lovede at "videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand".

Den historie kommer ikke til at gentage sig, slår Peter Hummelgaard fast.

- Der må vi bare sige, at det hverken vil vi, eller ønsker vi. Danmark har brug for en ny retning end den økonomiske politik, som der er blevet ført de sidste fire år, siger den fungerende politiske ordfører.