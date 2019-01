S afviser afstemning om forsvarsforbehold

Radikale mener, at det er på tide at overveje, om vi fortsat skal opretholde EU-forbeholdet på forsvarsområdet.

Argumentet fra partiets politiske leder, Morten Østergaard, er, at når vi ikke længere kan regne med, at USA vil deltage i Nato på samme niveau som hidtil, er vi nødt til at finde nye samarbejdspartnere.

Det er der imidlertid ingen grund til, hvis man spørger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Hun tilkendegiver i en partilederdebat under Radikales nytårsstævne i Nyborg søndag, at det efter hendes vurdering er fint at beholde det nuværende forbehold.

- Vi har været aktive på Balkan, i Adenbugten og senest i Mali, selv om vi har haft forsvarsforbeholdet.

- Men det er et supplement til vores Nato-medlemskab, siger Frederiksen, som mener, at det er naivt at tro, at vi kan klare os i Europa uden USA's hjælp.

Hun udtrykker dog samtidig "dyb bekymring" over signalerne fra USA's præsident, Donald Trump, der ikke ser samme nødvendighed for at intervenere internationalt som sine forgængere.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ser heller ikke nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved EU-forbeholdet, som det er.

- Det er vel nok den ældste nyhed i verden, at Radikale vil afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Men heldigvis er der en række partier, der bakker os op i, at de fire forbehold fortsat skal være grundlaget for dansk EU-politik, siger han.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) gav på Venstres landsmøde i november udtryk for, at han også gerne ville give danskerne mulighed for at tilkendegive, om de fortsat ønsker at stå uden for det europæiske forsvarssamarbejde.

Morten Østergaard ønsker også en folkeafstemning om, hvorvidt Danmark igen skal være fuldgyldigt medlem af politisamarbejdet Europol.