Danmarks Naturfredningsforening bør fratages retten til at rejse fredningssager.

Det slår ordførere for Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre til lyd for i fredagens udgave af Politiken.

Men det vil Socialdemokratiet ikke være med til. Miljøordfører Christian Rabjerg Madsen mener, at det danske system i mange år har bidraget til at beskytte naturen.

FAKTA: Sådan fungerer fredninger af naturen Ordførere fra flere blå partier ønsker at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse fredningssager.



Fredning betyder, at der kan lægges væsentlige begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder.



Sådan fungerer fredninger af naturen:



* Fredning har ekspropriationslignende karakter og indeholder hel eller delvis afståelse af bestemte rettigheder over de omfattede arealer.



* Der udbetales derfor erstatning til ejeren for det tab, som en fredning medfører.



* Fredning skal dels beskytte dyr, planter, kulturspor og landskaber og dels være med til at sikre offentligheden adgang til det fredede område.



* Fredninger er det ældste og mest slagkraftige instrument til beskyttelse af dyr, planter og kulturspor.



* Fredningssager kan rejses af staten, kommuner eller af Danmarks Naturfredningsforening (DN). DN rejser langt de fleste og har haft mulighed for det siden 1937.



* De rejste sager afgøres i fredningsnævnene rundt i landet.



* Cirka fem procent af Danmarks landareal er fredet på omkring 2000 forskellige lokaliteter.



* 1. juli 1917 trådte den første naturfredningslov i kraft. I dag findes bestemmelserne om fredning i naturbeskyttelsesloven.



Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

Derfor er der ifølge ham ingen grund til at ændre systemet.

- Jeg synes, at det er et vanvittigt forslag, som vil gå hårdt ud over dansk natur i en situation, hvor vi faktisk har mange naturtyper og dyr, som er truet, siger han.

- Det er en ret, som betyder, at vi i Danmark har fået fredet noget af vores allermest værdifulde natur - for eksempel Grenen nord for Skagen eller Stevns Klint.

- Så det ville være et angreb mod den allermest værdifulde natur, understreger han.

En del af kritikken af den nuværende ordning har lydt, at Danmarks Naturfredningsforening med sin mulighed for at rejse fredningssager har en status, som andre private foreninger ikke har.

Ud over naturfredningsforeningen er det nemlig kun kommuner og staten, der kan rejse fredningssager.

Derudover frygter kritikere, at foreningen bruger fredningssager som et politisk våben.

Men Christian Rabjerg Madsen mener tværtimod, at systemet virker, som det skal, og at foreningen forvalter sin ret godt.

- Når man kan se, at noget virker, så kan jeg simpelthen ikke finde argumenter for at lave det om, siger han.

Som den eneste af miljøordførerne i blå blok støtter Mette Abildgaard (K) ikke op om forslaget.

- Det er mit indtryk, at Danmarks Naturfredningsforening er sit ansvar bevidst i forhold til ikke at rejse unødvendige fredningssager, siger hun.

Hvis de andre partier føler, at foreningen misbruger sin ret, bør de indlede en dialog med foreningen i stedet for at stække den, mener den konservative miljøordfører.

Mette Abildgaard erkender dog, at partiet kan ende under pres på grund af den parlamentariske situation.

- Det er klart, at hvis det her er et stort ønske fra de øvrige borgerlige partier, så kan der opstå et pres. Men vi har endnu ikke haft anledning til at drøfte det her i folketingsgruppen, siger hun.

Miljøordfører Erling Bonnesen (V) begrunder sin kritik af naturfredningsforeningen med, at han i sit arbejde som ordfører ser flere og flere sager, hvor foreningen "rammer helt ved siden af skiven".

- Der er god grund til at få taget det her op til vurdering og se på, om Danmarks Naturfredningsforening fortsat skal have den her særskilte rettighed, siger han.

- Den kunne jo meget passende overgå helt til kommunerne, som har det lokale demokratiske ansvar.