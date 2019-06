S, SF og EL om nyt klimamål: Nu opfylder Danmark Paris-aftalen

En blanding af begejstring over klima-enighed og skuffelse over De Radikales leder Morten Østergaard.

Det var stemningen efter Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten onsdag aften blev enige om, at Danmark skal reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen siger om målsætningen på 70 procent:

- Det er historisk, hvis et nyt flertal forpligter sig på en så stor reduktion af CO2. Det er aldrig sket før i vores historie, at vi vil forpligte os så meget, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger dog samtidig, at målsætningen er afhængig af, at partierne i rød blok bliver enige om en aftale, der bringer en ny regering til magten.

Det led et knæk, da De Radikales leder Morten Østergaard valgte at melde afbud til det fællesmøde han ellers var inviteret til af Mette Frederiksen onsdag aften.

Mette Frederiksen siger til, at Morten Østergaard valgte at vende ryggen til den kongelige undersøger og blive væk fra det afgørende klima-møde i regeringsforhandlingerne:

- Det er ærgerligt, for der er så mange danskere, der har stemt på klimaet denne gang. Jeg kan mærke, at der er store forventninger i befolkningen til, at vi viser vores børn og unge, at vi virkelig kan noget på klimaet. Så jeg håber, at De Radikale snart møder op igen, siger Mette Frederiksen.

Hun vil torsdag indkalde til nye forhandlinger, hvor hun håber, at Morten Østergaard vil vende tilbage.

Mens Østergaard meldte afbud, ser Enhedslistens Pernille Skipper til gengæld onsdagens enighed som et afgørende skridt forud for dannelsen af en ny rød regering:

- Det er et punkt, hvor vi godt kan glæde os. Vi har ikke en endelig aftale endnu. Vi har masser, vi stadig skal diskutere på andre vigtige områder. Men det har været rigtig, rigtig vigtigt for Enhedslisten, at Danmark leverer på Paris-aftalen, og at vi har en ambitiøs og bindende klimalov, siger Pernille Skipper.

SF's formand Pia Olsen Dyhr siger, at hun er "super begejstret" over, at det lykkedes Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten at blive enige om en reduktion af drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

- SF har i 40 år kæmpet for, at Danmark skal være i eliten på det grønne område. Det har vi landet her i aften. Vi leverer 70 procents CO2-reduktion i 2030.

- Det betyder, at vi kommer i mål med den store og ambitiøse Paris-aftale om, at klodens temperatur ikke må stige mere end halvanden grad, siger Pia Olsen Dyhr.

De Radikale indgik i valgkampen en aftale med SF og Enhedslisten om at kæmpe for 70 procents CO2-reduktion. Måske derfor var der før aftenens møde hårde ord fra Pia Olsen Dyhr til Morten Østergaard.

Efter mødet fastslog Pia Olsen Dyhr, at Morten Østergaard burde være mødt op, men siger samtidig:

- Jeg vil gerne komme med en udstrakt hånd til Morten Østergaard om, at han kommer med i den aftale. Det vil være ærgerligt, hvis Morten Østergaard ikke går med.

- Vi lavede en klimapagt før valget med De Radikale og Enhedslisten, og den kan han indfri ved at gå med, siger Pia Olsen Dyhr.