Boligjobordning skal målrettes serviceydelser, hvis det skal have en effekt, mener Socialdemokratiet.

Vælger man at målrette boligjobordningen, så man kan bruge hele fradraget på serviceydelser, kan det skabe arbejdspladser til ufaglærte danskere.

Det er meldingen fra Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

Venstre har foreslået, at danskerne skal have mere frihed over, hvordan de vil bruge skattefradraget i boligjobordningen - også kendt som håndværkerfradraget.

Forslaget går på, at ordningen, som i dag er delt i to fradrag, fremover skal samles i et fradrag på sammenlagt 18.000 kroner.

Det betyder, at hvis man vil bruge alle 18.000 kroner på rengøring, børnepasning eller havearbejde, kan man gøre det.

I dag kan man kun få et fradrag på 6000 kroner på den slags serviceydelser.

Og omvendt - vil man bruge hele fradraget på håndværksarbejde som udskiftning af vinduer og malearbejde, kan man det.

- Jeg er da sikker på, at hvis man i højere grad målretter boligjobordningen til service, vil det kunne skabe nogle arbejdspladser til ufaglærte danskere, som ellers vil have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Benny Engelbrecht.

Han mener netop, at hvis ordningen skal have en effekt i forhold til at bekæmpe sort arbejde, er det vigtigt at målrette fradraget til serviceydelser.

- Empirien peger på, at hvis der skal være en effekt i forhold til sort arbejde, er det ikke på håndværksområdet, men på serviceområdet.

- Og derfor giver det selvfølgelig også samfundsøkonomisk bedst mening at fokusere på det, siger Benny Engelbrecht.

Socialdemokratiet har længe været modstander af ordningen, men ifølge finansordføreren vil partiet ikke afskaffe den, hvis de overtager regeringsmagten efter næste Folketingsvalg.