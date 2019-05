S: Dejligt at Venstre er kommet ind i kampen mod unge rygere

Det er en god nyhed, at Venstre har meldt sig på banen i forhold til at komme det stigende antal unge rygere til livs.

Det fortæller Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen.

- Det er dejligt, at der er endnu et område, hvor Venstre her halvandet minut i tolv skifter mening, siger han.

Lørdag præsenterede Venstre med statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby i spidsen ni initiativer, der både skal sikre, at færre unge begynder at ryge og en røgfri generation i 2030.

Socialdemokratiet har tidligere åbnet for at lave differentierede priser, men er ikke kommet med et konkret bud på, hvordan det kan gøres.

- Vi er ikke afvisende over for at hæve priserne. Den eneste bekymring, vi har, er, at vi er nødt til at sikre, at det sker på en socialt balanceret måde, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Han fortæller, at det eventuelt kan ske ved, at prisen stiger for unge, men at ældre, der eksempelvis lever af folkepension, ikke "straffes unødigt".

- Vi synes, at det er vigtigt at udforske fuldstændigt, om det kan lade sig gøre at differentiere priserne på en eller anden måde, der tager hensyn til folk, der har røget i rigtig mange år og formentlig ikke holder op, siger han.

Spørgsmål: I har ikke meldt ud, hvor priserne skal ende henne, mener du, at det er seriøst?

- Jeg kan ikke se, at det er useriøst. Jeg synes, at det er meget seriøst at have overvejelser om, hvad den sociale slagside vil være af en generel stigning af cigaretprisen, siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Hos Venstres regeringspartner De Konservative vækker statsministerens melding glæde.

Politisk ordfører Mette Abildgaard (K) ærgrer sig dog over, at Venstre ikke har meldt ud før.

- Siden vi lancerede vores forslag sidste år, er 9400 børn og unge startet med at ryge. Det er alt for mange nye unge rygere - bare på grund af politisk lurepasseri, siger Abildgaard i en skriftlig kommentar.

Alternativets gruppeforperson, Carolina Magdalene Maier, havde gerne set, at prisstigningen blev større.

- Nu melder Venstre klart ud, og det er positivt. Jeg håber da også, at Socialdemokratiet vil genoverveje deres holdning og tage ansvar for, at færre børn og unge kommer til at ryge i fremtiden, siger hun i et skriftligt svar.

Også De Konservative så gerne et mere konkret svar fra Socialdemokratiet.