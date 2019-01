S: Børn på Udrejsecenter Sjælsmark kan tvangsfjernes

Børn, der mistrives på Udrejsecenter Sjælsmark, kan i yderste konsekvens tvangsfjernes fra deres forældre.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

Han opfordrer Hørsholm Kommune til at gribe ind, hvis nogle børn har det for dårligt. Det skriver det politiske netmedie Altinget.

- Så må kommunen komme på tilsynsbesøg, undersøge det nærmere og gribe ind i familien. I sidste ende kan det jo ende med tvangsfjernelse, men det vil være i de meget, meget få tilfælde. Det kan også være aflastning eller tilsynsbesøg, siger Mattias Tesfaye til Altinget.

Han peger på, at børnene på Udrejsecenter Sjælsmark er underlagt samme sociallovgivning som andre børn i Danmark, hvilket betyder, at der skal føres tilsyn, ligesom man skal bruge de forskellige socialpolitiske værktøjer.

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), har gennem længere tid opfordret regeringen til at lukke Udrejsecenter Sjælsmark, ikke mindst med henvisning til børnenes situation.

Han har kun hovedrysten tilovers for Mattias Tesfayes udtalelser.

- Mattias Tesfayes opfordring er pinlig. Hvis han havde sat sig ind i tingene, ville han vide, at vi gør nøjagtigt, som han siger. I 2018 havde vi 51 sager om børnemistrivsel på Sjælsmark. Det svarer til over 40 procent af de underretninger om børn, som kommunen fik.

- Og jeg kan garantere, at vi behandler Sjælsmark-børnene med præcis samme respekt som resten af kommunens børn, siger Morten Slotved til Altinget.

Borgmesteren peger på, at 51 ud af 118 børn på Udrejsecenter Sjælsmark er indberettet til kommunen. Han kan dog ikke oplyse, om kommunen har tvangsfjernet børn som følge af forholdene på Sjælsmark.

Dog er der i flere af de 51 sager truffet afgørelse om "aflastning eller andre tiltag", udtaler han.

Udrejsecenter Sjælsmark drives af Kriminalforsorgen, men Hørsholm Kommune har tilsynspligt i forhold til centrets børn og unge.

Kort før jul konkluderede Ombudsmanden blandt andet, at "uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag."

Og i sidste uge blussede debatten om børnenes forhold på udrejsecentret igen op, da det kom frem, at en femårig dreng var blevet nægtet broccoli og kartofler i cafeteriet på Sjælsmark.

De øvrige røde oppositionspartier har lagt pres på Socialdemokratiet for at gå med til at lade børnene flytte ud af centeret, skriver Altinget.