Indsigt

Odense Kommune er hårdt udfordret i kampen for at undgå, at unge ender i stofmisbrug. Det mener Torben Vangsted, der er rusmiddelkonsulent ved Unge & Rusmidler. Prosa kan være en del af løsningen.

Du arbejder med rusmiddelområdet til daglig. Hvor stort oplever du, at problemet med unge på stoffer er i Odense?

- Først vil jeg sige, at jeg er sikker på, at de fleste unge ikke er i risiko for at ende med at misbruge rusmidler, fordi de er meget afklarede.

- Men når det så er sagt, så har vi en kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordring i, at tilgængeligheden af illegale rusmidler er steget voldsomt. Nettet, telefon, Facebook - alt sammen gør det lettere. Der er måske også kommet en tendens blandt de unge til, at der er så mange der gør det, så selv om man ikke selv gør det, så udfordrer man ikke sine kammerater på det, hvis de gør. Så hele tilgængeligheden er en udfordring, og det samme er priserne. De er ikke steget - tværtimod.

Hvad gør I for at holde de unge fra stofferne?

- Vi arbejder lidt forsimplet på tre måder. Vi holder dialog-oplæg, hvor vi taler om rusmidler uden en løftet pegefinger. Her taler vi forbrug, misbrug og betydning for det sociale, og for kultur og fællesskab. Og selvfølgelig også for at tale om rusmidlerne, fordi der er så frygtelig mange af dem, og det er så svært at gennemskue.

- Så laver vi opkvalificering af fagpersonalerne. Og så laver vi det, vi kalder rusmiddelspolitikker. Her hjælper vi skolerne med at sætte nogle rammer op for, hvordan de skal håndtere det.

I er medarrangører til en novellekonkurrence blandt byens gymnasieelever. Hvad kan prosa gøre i forhold til kampen mod stoffer?

- Jeg tror, at når de unge sidder og skriver de her ting, så sætter det nogle refleksioner i gang. Når man skal skrive en god novelle, er man nødt til at prøve at sætte sig i andres sted og prøve at forholde sig til, hvordan man selv er indstillet over for det.

Hvad skal der komme ud af denne her novellekonkurrence?

- Det skal gerne betyde, at den unge ikke tænker: Åh nej, nu skal vi tale om, at jeg har et problem eller er i risiko. Der her åbner op for, at eleverne kan gøre sig observationer fra et andet perspektiv end deres eget. Jeg tror, at der sker noget i dem selv når de forholder sig til stoffer på den måde.