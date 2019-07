Roskilde-programchef: Kunstnerne er vilde med publikum

Sidste navn har været på scenen på årets Roskilde Festival, der nu har slukket lysene og venter på, at folk har pakket sine telte sammen, så pladsen kan gøres klar til næste år.

Programchef Anders Wahrén fortæller, at mange af kunstnerne i år har givet udtryk for, at festivalens publikum kan noget helt specielt.

- Vi hører fra alle kunstnere, at der er noget helt særligt ved publikum herude. Den ros må vi også give videre ud, for det er med til at skabe stemningen, og det løfter virkelig koncerterne til noget andet, end man ellers kan opleve, siger Wahrén.

Han er meget tilfreds med årets program, der har vist, at man kan kombinere gamle kendinge som Bob Dylan og The Cure med de nye, unge kunstnere som Travis Scott og Cardi B.

- Det er en af de vigtige ting for os, at vi har fingeren på pulsen og ved hvilke kunstnere, vi kommer til at se på en større scene i de kommende år.

- Det er vigtigt at have en bredde, men også en dybde, så vi har de unge, nye ting, men også store navne, så de unge har noget at pejle efter.

Årets oplevelse for Wahrén var den franske sangerinde Christine and the Queens, der fik en ekstraordinær lang hyldest, da hun gik af scenen.

- Det, der går igen, når jeg har talt med folk, er Christine and the Queens, der spillede på Arena.

- Man kunne mærke på forsangerinden, at hun virkelig havde en fantastisk aften. Det var noget ud over det sædvanlige for hende, siger han.

Travis Scott var et af de helt store navne på årets plakat. Nogle anmeldere var da også vilde med ham, men andre var dybt skuffede.

Politiken gav ham fem ud af seks stjerner, mens B.T. kun kunne svinge sig op til to ud af seks.

- Jeg synes, at han kom og gjorde præcis det, han skulle.

- Nogle mente, at han spillede for kort tid, men man må jo sammenligne det med en punkkoncert, fordi der er så sindssygt meget energi i ham og publikum. Så jeg synes, det er helt passende med 60 minutter, siger Wahrén.

Nu skal programchefen sammensætte en ny plakat til 2020, hvor festivalen fylder 50 år. Han forventer, at man vil kunne se på plakaten, at det er en jubilæumsfejring.

- Til 2020 har vi selvfølgelig planer om, at det skal markeres, og den skal være ekstraordinær. Det må vi så finde plads til i budgettet.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i den type festival, vi er. Vi er på forkant med, hvad der rører sig. Det skal ikke være en tilbageskuende festival. Vores publikum har en gennemsnitsalder på 24 år, og det er jo dem, vi skal lave det for.

188 navne har været på scenen i år, og cirka 130.000 mennesker har haft billet til at opleve dem.