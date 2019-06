Rødt flertal vil undersøge Støjbergs rolle i asylsag

Det er tilsyneladende nærmest umuligt for Inger Støjberg (V) at ryste sagen om adskilte asylpar - også kendt som barnebrudssagen - af sig.

Sagen får nu endnu et kapitel, idet den er blevet en del af de igangværende regeringsforhandlinger. Det skriver Berlingske.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, De Radikale og SF, der forhandler om grundlaget for en mulig ny regering, vil have en uvildig undersøgelse af afgående udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes rolle i sagen om adskillelse af asylpar.

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye har tidligere sagt, at han "har tabt tilliden til ministeriet i denne sag".

Nu siger han til Berlingske:

- Vi står naturligvis ved, at der er behov for at undersøge Inger Støjbergs håndtering af denne sag nærmere.

Udgangspunktet for kritikken er en ulovlig instruks, som Inger Støjberg i februar 2016 udstedte i form af en pressemeddelelse, som Udlændingestyrelsen fik besked om at administrere efter.

Instruksen betød, at asylpar, der opholdt sig i Danmark, skulle adskilles, hvis den ene part var under 18 år.

Siden har Folketingets Ombudsmand betegnet det som "særdeles kritisabelt", fordi det enkelte par har krav på en individuel sagsbehandling.

Gruppeformand hos De Radikale Sofie Carsten Nielsen fortæller til Berlingske, at sagen er blevet en del af regeringsforhandlingerne.

- Lov og ret er rigtig vigtig for Radikale Venstre. Det var det før valget, og det er det efter valget. Det her handler ikke om Inger Støjberg. Det handler om, at alle skal overholde loven, og det skal undersøges, siger hun.

En undersøgelse af Inger Støjbergs rolle var et ønske fra de røde partier allerede inden folketingsvalget.

Her fremsatte Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Alternativet og Enhedslisten et beslutningsforslag om en uvildig undersøgelse.

Men det blokerede regeringen sammen med Dansk Folkeparti for.

Der har været afholdt flere samråd i sagen. Inger Støjberg har gentagne gange afvist kritikken af sin ageren og har fastholdt, at hun aldrig har "forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis".

Hun har overfor Berlingske ikke ønsket at kommentere, at der nu er et nyt flertal for en undersøgelse af sagen.