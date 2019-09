Rødovre hylder veteraner for første gang på flagdag

Siden 2009 har kommuner over hele landet hyldet de borgere, der har været udsendt af Danmark som soldater.

Også Rødovre har hejst flaget til ære for veteranerne, men for første gang inviterede borgmesteren i år også indenfor til et arrangement.

- Vi synes, at vores veteraner og de udsendte fortjener en stor tak for det, de har ydet for Danmark, siger borgmester Erik Nielsen (S).

Kommunen har ikke holdt arrangementer tidligere, da de ansatte kun havde kendskab til, at der boede "en håndfuld" veteraner i kommunen.

En forespørgsel hos Veterancentret gav dog et andet billede.

- Det har vist sig, at vi har mange flere, end vi troede i første omgang. Vi er oppe på 170 veteraner i Rødovre, lyder det fra borgmesteren.

Det fik kommunen til at invitere på morgenkaffe og fællessang foran byens rådhus torsdag formiddag. 40 mennesker deltog i arrangementet, som borgmesteren kalder en succes.

- Der var stor glæde for dem, der var her. Flere gav udtryk for, at de havde håbet på, at der skete noget i Rødovre, fordi det gør der i andre kommuner.

- Det betyder, at vi formentlig har indledt en tradition, siger Erik Nielsen.

Flere steder i landet bliver der holdt særlige arrangementer i anledning af flagdagen. Ved en parade på Christiansborg Slotsplads holder statsminister Mette Frederiksen (S) en tale.

Også kronprinsparret vil overvære paraden i København og være til stede ved kranselægning ved Kastellet og mindegudstjeneste i Holmens Kirke.

Initiativet til flagdagen blev taget, da danske soldater deltog i hårde kampe i Afghanistan og Irak. I 2019 underviser eller rådgiver soldaterne i højere grad uden for kampzoner eller på forskellig vis sikrer EU's og Natos grænser.