Røde partier vil ­forbyde brændeovne i huse med fjernvarme

Enhedslisten og SF er klar til at forbyde brændeovne i husstande, der har fjernvarme.

Det skal være forbudt at bruge brændeovne i husstande med fjernvarme.

Det mener Enhedslisten og SF, der nu lægger pres på S-regeringen.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Det giver ikke mening med brændeovne i private hjem, når partikelforureningen er så skadelig, mener Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten.

- I de områder, hvor man både har brændeovne og fjernvarme, synes jeg ikke, det giver mening. Der har man en fælles varmeforsyning, det er i tæt bebyggelse, og så synes jeg, man skal forbyde brændeovne, siger han til Kristeligt Dagblad.

Søren Egge Rasmussen mener, at det bør være et emne i de kommende finanslovsforhandlinger.

I SF er man også klar til at indføre et forbud, fortæller miljøordfører Carl Valentin.

- Der er ingen tvivl om, at når brændefyring står for cirka 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark, så er det noget, vi er nødt til at tage alvorligt, oplyser Carl Valentin til Kristeligt Dagblad.

Partierne giver ikke en tidsfrist for, hvornår et eventuelt forbud skulle træde i kraft.

Der findes i alt 750.000 brændeovne i danske hjem landet over, og forskere har tidligere kaldt brændeovne for den største luftforurener af alle.

Brændeovnen har også andre konsekvenser end klimaskade.

Ifølge en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra 2017 dør 550 danskere årligt for tidligt på grund af luftforurenende partikler fra brændeovne.

Kristian Hegaard, midlertidig politisk ordfører for De Radikale, siger, at partiet er klar til at gå i "seriøse forhandlinger" om en løsning, som den Enhedslisten og SF foreslår.

Den netop afgåede regering har afsat 30 millioner kroner i 2019 og 16 millioner kroner i 2020 på den seneste finanslov, så man kan få et tilskud til en ny og mere klimavenlig brændeovn, såfremt man udskifter en brændeovn fra før 1995.