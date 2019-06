Rød bloks armlægning om regering trækker ud

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kunne godt smile før søndagens regeringsforhandlinger. 18 dage efter afholdelsen af folketingsvalget 5. juni er det dog ikke lykkedes hende at blive enig med de andre partier i rød blok om et grundlag for at danne regering. Det er lige så lang tid, som det tog Helle Thorning-Schmidt (S) at danne regering i 2011.