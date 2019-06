Børnene skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

Det fastholder Enhedslisten, SF og De Radikale, som Socialdemokratiet i øjeblikket holder regeringsforhandlinger med. Forhandlingerne har snart været i gang i to uger.

- Vores holdning til det spørgsmål er fuldstændig uforandret, siger Morten Østergaard, De Radikales leder, efter tirsdagens forhandlinger.

Han svarer på, om han kan forestille sig en regering, hvor der fortsat er en situation med børn boende på Sjælsmark.

S-formand Mette Frederiksen vil danne en ren S-regering og forsøger at få støtte fra de tre øvrige partier i rød blok. Socialdemokratiet har selv understreget, at man vil forbedre vilkårene på Sjælsmark.

- Vi kan ikke se, hvordan man med vilkårsforbedringer kan skabe en holdbar situation på Sjælsmark. Det handler ikke om os, og hvad vi har sagt i valgkampen.

- Det handler om nogle uskyldige børn, hvis forældre er fanget i en svær situation. Så længe der ikke er udrejseaftaler, kan det ikke nytte noget at behandle dem på en måde, hvor de går ned ad bakke, siger Østergaard.

De Radikale var det sidste parti, der forhandlede med Socialdemokratiet tirsdag eftermiddag. Også Enhedslisten havde Sjælsmark med ved forhandlingsbordet.

- Vi har endnu ikke fået tilsagn om, at børnene ikke skal bo på Sjælsmark, og det har vi rigtig meget brug for, sagde Skipper tidligere tirsdag.

- Det er stadig vores klare udgangspunkt, at de ikke skal bo på en nedlagt kaserne i et militært øvelsesområde.

- Det er ikke et sted for børn. Det nedbryder dem, uanset hvad deres forældre har gjort, tilføjede hun.

SF vil også have børnene ud af Sjælsmark. Efter SF's møde med Socialdemokratiet sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, at klima, minimumsnormeringer i daginstitutioner og børnefattigdom er de emner, som partierne har svært ved at blive enige om.

- Vi har været ude og sige i valgkampen meget klart, at vi ønsker minimumsnormeringer i Danmark. Det er jo blandt andet det, vi arbejder på at komme til at levere - for at nævne en af tingene, sagde Olsen Dyhr tidligere tirsdag.

Mette Frederiksen havde ingen kommentarer til pressen efter tirsdagens første omgang forhandlinger. Partierne forhandler videre senere tirsdag.