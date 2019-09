Rocker idømt mere end ti års fængsel for skudangreb

En 35-årig rocker med tilknytning til Bandidos er fredag blevet kendt skyldig i at tilrettelægge og foranledige et drabsforsøg på en 25-årig hashsælger.

Han er blevet idømt adskillige års fængsel for forbrydelsen, skriver Ekstra Bladet, der var til stede i Retten i Næstved, da dommen faldt.

Kristian Beck Hansen blev tidligere på året - i marts - idømt to et halvt års fængsel for omfattende hashsalg.

Fredag blev der lagt 11 år og seks måneders fængsel oveni som en tillægsstraf til den tidligere sanktion, skriver avisen.

Drabsforsøget fandt sted i 2017, samtidig med at voldelige sammenstød mellem Bandidos og Satudarah brød ud flere steder i landet.

Det var natten til 13. november, at tre mænd skaffede sig adgang til den 25-åriges lejlighed.

Her blev hashsælgeren, der havde tilknytning til Satudarah, skudt seks gange i arm, ben og mave. Offeret var i overhængende livsfare efter angrebet.

I marts blev den nu 28-årige Jim-Bo Poulsen idømt 12 års fængsel for at være den ene af de to gerningsmænd, der trængte ind i lejligheden.

Ekstra Bladet skriver, at den sidste gerningsmand endnu ikke er blevet fundet.