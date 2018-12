Ritzau morgenbrief

Topnyheder:

Macron hæver mindsteløn som svar på voldelige demonstrationer

Udland: Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, talte mandag aften for første gang til nationen, siden voldelige demonstrationer brød ud for godt fire uger siden. Præsidenten gav i den forbindelse en række løfter for at imødekomme demonstranterne - blandt andet højere mindsteløn.

Minister: Hårdt brexit koster danske job på kort sigt

Politik: Et hårdt brexit vil kunne mærkes på beskæftigelsen i Danmark. Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) på baggrund af en ny økonomisk analyse. Omkring to procent af danskerne er direkte eller indirekte beskæftiget med eksport til Storbritannien.

Nyheder:

Stigning i antallet af ældre patienter rammer pressede sygehuse

Indland: Antallet af ældre på mere end 75 år vil i løbet af blot syv år stige med 36 procent. Samtidig er de medicinske sygeafdelinger allerede så pressede af ældre patienter, at afdelingerne meget ofte kører med overbelægning. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Huawei-direktør må tilbringe endnu en nat i canadisk fængsel

Udland: Det er fortsat uvist, om de canadiske myndigheder vil løslade Huaweis tilbageholdte finansdirektør, Meng Wanzhou, mod kaution. Et retsmøde mandag sluttede, uden at dommeren traf en beslutning. Retsmødet bliver genoptaget tirsdag formiddag klokken ti.

Farlig asteroide kan måske forklare livets opståen på Jorden

Udland: Nøglen til at forstå, hvordan livet er opstået på Jorden, kan muligvis findes på en relativt nærtliggende asteroide på størrelse med en skyskraber, der har kurs mod Jorden. Sådan lyder det mandag fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Google lukker socialt netværk før tid efter ny brist

Udland: Google vil lukke sit sociale netværk, Google Plus, tidligere end planlagt på grund af endnu et datalæk. Den seneste sikkerhedsbrist betød, at app-udviklere i flere dage i november havde adgang til 52,5 millioner brugeres private informationer.

Forskere vil se på afsmeltning af Grønlands største gletsjer

Indland: Grønlands største gletsjer bidrager til næsten tre procent af klodens nutidige havstigninger, og nu vil forskere vide endnu mere om den enorme gletsjers afsmeltning. Det vil ske gennem et nyt forskningsprojekt, der snart bliver udført af DTU og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Det sker i dag:

09:00 Retten i Aalborg indleder straffesag mod politimand

En 33-årig politimand gik alt for langt, da han en nat i december 2016 jagtede tre personer, som var mistænkt for et indbrud i Nordjylland. Det mener Statsadvokaten i Viborg, der har rejst tiltale mod betjenten. Mere

12:00 Al Gore taler ved Nobels Fredspris Forum

Tirsdag afholder Nobels Fredspris Forum 2018, hvor den tidligere vicepræsident og fredspris-vinder fra USA, Al Gore, er hovedtaler. Mere

Time kårer årets person

Det amerikanske magasin Time offentliggør tirsdag navnet på den person, som magasinet mener, skal have titlen som 'årets person'. Mere

Originalt lyssværd sættes til salg

Et af de originale lyssværd, der tilhørte Luke Skywalker i den første Star Wars-film, kommer under hammeren ved en auktion i Hollywood. Lyssværdet forventes at indbringe mellem 150.000 og 200.000 dollar. Mere

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Afgiften på arv på over tre millioner kroner skal fordobles fra 15 til 30 procent. Det foreslår Socialdemokratiet i nyt lighedsudspil.

Berlingske

Sidste år betalte danske virksomheder knap 72 milliarder kroner i selskabsskat. Det er det højeste beløb nogensinde. Hverken Google, Apple eller Facebook er blandt de 100 firmaer, der betaler mest.

B.T.

Det var tilsyneladende en ganske banal forretning om køb og salg af et læs brænde, der fik en 43-årig psykisk ustabil mand fra Helnæs til at gå amok og knivdræbe 37-årig mand og derefter sin egen udlejer.

Børsen

Servicegiganten ISS vil frasælge 50 procent af kunderne og 100.000 medarbejdere for at sikre en stærk organisk vækst. Fokus skal være på de største kunder, der bidrager med den bedste indtjening.

E-avisen Finans

A.P. Møller Mærsk og IBM ville samle verdens globale logistikkæde på én fælles platform. Men konkurrenterne er godt i gang med at punktere virksomhedens drøm.

Ekstra Bladet

Teknikere arbejdede mandag på en gård ved Helnæs på Fyn efter blodigt dobbeltdrab søndag. Her blev gårdens ejer - 74-årige Hannelore Bess - stukket ihjel med knivstik. Også en 37-årig familiefar blev dræbt.

Information

Theresa May stod til at tabe afstemningen om sin egen brexit-aftale så eklatant, at hun også ville blive tvunget til at gå af. Så hun aflyste. Hun har købt tid, men er nu kun formelt ved magten. (Analyse)

Jyllands-Posten

Antallet af ældre over 75 år vil i løbet af blot syv år stige med 36 procent, og samtidig er de medicinske sygehusafdelinger allerede i dag så pressede af ældre patienter, at de ofte kører med overbelægning.

Kristeligt Dagblad

End ikke store dele af Theresa Mays eget parti vil stemme for hendes aftale med EU. Derfor er tirsdagens afstemning udskudt. Samtidig sidder premierministeren på et stadigt mere vaklende mandat. (Analyse)

Politiken

Theresa May aflyste i 11. time afstemningen om skilsmisseaftalen med EU. Nu advarer hun mod en ny folkeafstemning, som vil splitte landet. Men Storbritannien er allerede splittet. (Analyse)

Avisernes ledere

Berlingske: Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale

EU skal forberede sig på at afbøde de værste konsekvenser af en britisk skilsmisse fra EU uden en aftale. Dernæst kan det komme på tale at give briterne tid til at formulere deres ønsker til en fremtid uden for EU.

B.T.: Udlændingestyrelsen taler sort

Udlændingenævnet taler sort, når det skal forklare, hvorfor to tilsyneladende ens sager om asiatiske børn er endt med, at den ene må blive og den anden skal forlade Danmark. Den manglende logik i svarene fra styrelsen flugter desværre med den manglede logik i sagernes afgørelser. Det er under al kritik.

Børsen: Tak til S for at sige nej til opholdskrav

Det er helt på sin plads, at Socialdemokratiet har trukket en grænse over for omstridt lovforslag om opholdskrav. Et parti, der hylder den danske model og lønmodtagertryghed, kan ikke trække på skuldrene, når regeringens tiltag blandt andet skønnes at føre til mere end 20.000 færre A-kassemedlemmer.

Ekstra Bladet: Truslen fra Rusland lurer op til valg

Forsvarets Efterretningstjeneste advarede i sidste uge om, at Rusland er parat til at udføre påvirkningskampagner i Danmark med meget kort varsel. Det er skræmmende at tænke på - ikke mindst i betragtning af, at Danmark om kort tid skal til stemmeurnerne og sammensætte et nyt Folketing.

Information: S går efter de rige og svigter de fattige

Socialdemokratiet kan bekæmpe voksende ulighed, hvis det vil. Men socialdemokraterne forregner sig, hvis de tror, at kampen mod grådighed, kan stå alene. De er nødt til at give bedre svar på, hvordan de vil bekæmpe fattigdom i bunden og ikke kun rigdommen i toppen.

Jyllands-Posten: Brexit-kaos er forfærdelig at bevidne

Det er forfærdeligt at være vidner til den nedsmeltning, der udspiller sig i Storbritannien, men ulykkeligvis har den været forudsigelig, da landet gik ind i folkeafstemningen i 2016 uden en plan b. Uanset hvilke løfter vælgerne fik, har ingen med sikkerhed stemt for det kaos, der venter.

Kristeligt Dagblad: Triste unge skal gøres mere robuste

Hvis unges rådvildhed og ophobning af hverdagsbekymringer skal adresseres, begynder indsatsen hos forældrene og skal følges op allerede tidligt i skolealderen. Det handler om at udstyre hvert barn med en grad af robusthed, som kan sikre en retning og modstandskraft i ungdomslivet.

Politiken: Menneskeretten skal sikres og udbygges

Menneskeretten er et bolværk mod tyranni og undertrykkelse i diktaturer, men det er også et vigtigt korrektiv i demokratiske retsstater som Danmark. Mange rettigheder, som vi tager for givet, er ikke sikret i vores aldrende grundlov, men i de menneskerettighedskonventioner, vi har tilsluttet os.

Populære søgeord på Google:

Kevin Hart

VW ID

Pikes Peak record

skeleton

Suicide Squad

Kilde: Google Trends - mest anvendte søgninger på Google i Danmark i dag.

Udvalgte nyheder fra Facebook:

Rita måtte punge ud for bærepose i H&M: 'Jeg blev simpelthen så harm'

Falck-ansat mister livet i trafikuheld på Vestmotorvejen

24-årig varetægtsfængslet i fire uger - kvinde og barn dræbt i trafikulykke

Motorvej spærret efter påkørsel af skiltevogn: To kvæstet

Aarhus-flertal foreslår vegansk mad på menuen på plejehjem og i vuggestuer

Kilde: deviralenyheder.dk - nyheder med flest likes, kommentarer og delinger seneste 12 timer. Nyheder uden redaktionel relevans kan fravælges af Ritzau.

Udvalgte twitter trends:

#fcnagf

#HumanRightsDay

#StandUp4HumanRights

#vbbif

København

Kilde: Twitter

Dagens vejr:

Nogen eller en del sol, men risiko for enkelte regn- eller sludbyger. Temperaturer mellem tre og fem grader med let til frisk vind fra nord og nordøst.

Kilde: http://www.dmi.dk/vejr