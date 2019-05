Riskær vil være den grønne Robin Hood med ny klimafond

Under titlen "Den Grønne Robin Hood" fremlægger partiet Klaus Riskær Pedersen mandag et forslag om en fuldt finansieret klimafond.

Fonden skal over en femårig periode sikre 50 milliarder til betaling for klimaomstilling.

Velhavende bedsteforældre og familier med højindkomst skal blandt andet stå for finansieringen.

- Det er en Robin Hood, der tager fra velhaverne og giver til klimaet. Men vi er sikre på, at de velhavende ikke har noget imod at spytte lidt i bøssen, siger Klaus Riskær Pedersen (KRP).

Helt præcist skal folkepensionister, der har en bruttoindkomst på mere end 600.000 og et formueafkast på over 75.000 kroner, ikke modtage folkepensionens grundbeløb i en femårig periode.

Hvis det står til partiet skal familier ligeledes afstå modtagelsen af børnechecken, hvis de har en årsindkomst på mere end 950.000 kroner.

Desuden vil partiet indføre en beskatning på fem procent på renteindtægter på obligationer.

- Vi synes, det er rimeligt, at der, hvor vi skærer i velfærden, er der, hvor vi antager, at det gør mindst ondt, siger partiformanden.

- Vi forventer ikke en negativ reaktion blandt de velhavende folkepensionister eller fra de velhavere, som tjener en million om året eller derover og ikke får deres børnecheck.

- Jeg har det indtryk, at mange velhavere, der har den type indkomster, er en smule pikerede over, at de får disse checks, som de dybest set ikke er interesseret i.

Klaus Riskær Pedersen understreger, at det er vigtigt, at vælgerne ved, hvem der skal betale for klimafonden.

- Målet er ganske enkelt for en gangs skyld at komme med pengene og ikke bare alle idéerne.

- Hvis vi ikke har finansieringen med, så vil vælgerne ikke være i stand til at forstå, om det er troværdigt og om disse klimaprojekter kan gennemføres.