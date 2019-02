Riskær stiller op på Fyn med nordsjællandsk direktør

Den bedrageridømte Klaus Riskær Pedersen har indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for, at hans parti, Partiet Klaus Riskær Pedersen, kan komme på stemmesedlen ved de kommende folketingsvalg.

- Nogle af de værdier er under pres, de er skredet, og jeg føler, som jeg tror, at en del andre danskere føler - at jeg har tabt lidt forhåbning om, at vi kommer tilbage på sporet, hvis vi ikke gør noget nyt.

Han opstiller selv i Københavns Storkreds, og han har ud over det fundet tre kandidater , som stiller op for hans parti.

Klaus Riskær Pedersen betegner sit parti som "rød konservatisme".

- Det røde ligger i forandringsvilligheden. Vi skal lave forandring for at forbedre - ikke bare for at bevare. Smårettelsernes tid er forbi, siger han.

- Det hårde hold kommer ind i de store maskiner, for vi skal ned og arbejde med fundamentet. Hold hovedet koldt og hjertet varmt, vi skal finde løsninger, men vi skal sikre os, at vi finder de rigtige.

Klaus Riskær Pedersen har også været hos andre partier.

Fra 1989 til 1994 sad han i Europa-Parlamentet som valgt for Venstre. I 1993 blev han dog ekskluderet fra partiet og måtte fortsætte som løsgænger i den resterende periode.

Senere var han kortvarigt medlem af Alternativet i 2015, inden han blev ekskluderet.

Klaus Riskær Pedersen fortæller, at han, kort før han stiftede Partiet Klaus Riskær Pedersen, kontaktede Kristendemokraternes formand, Stig Grenow, med henblik på at stille op for partiet.

- Selvfølgelig har jeg undersøgt, om jeg kunne udføre min politiske dagsorden hos andre partier, siger han.

- Jeg var i dialog med Kristendemokraterne, men de har tabt det ene valg efter det andet, og hvordan skulle jeg komme ud med min politik i et parti, som hele tiden taber valg.