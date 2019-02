Riskær om lynfyring af kandidat: Hun kunne ikke klare mediepres

Det var ikke en fejl at offentliggøre 50-årige Christina Asklund som folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen.

Det siger partiformanden, Klaus Riskær Pedersen, til DR, selv om han torsdag valgte at sløjfe hende som kandidat til det kommende valg.

I tirsdags blev hun ellers offentliggjort som en af partiets tre kandidater ud over partiformanden selv.

Klaus Riskær Pedersen siger, at hun ikke kan klare mediepresset.

Det stemmer overens med den forklaring, Christina Asklund selv kom med torsdag, da hun fortalte om, hvorfor hun blev vraget efter kun to dage.

Det var fordi, at Klaus Riskær Pedersen ikke mente, at hun kunne klare mediepresset, udtalte Asklund.

- Christina er en rigtig sød pige med gode mærkesager, men min vurdering er, at hun vil få problemer med at klare mediepresset, siger Klaus Riskær Pedersen dagen derpå.

Han fastholder, at det ikke var en fejl at udpege Christina Asklund som kandidat i første omgang.

- Nej, syretesten er, når man kommer ud i det offentlige rum som kandidat, og her er det mit ansvar at levere det rigtige hold.

- Samlet set ville det være dårligt for hende og en svækkelse af projektet, hvis jeg ikke fandt en anden, siger han.

Klaus Riskær Pedersen uddyber ikke yderligere, hvorfor Asklund fik det hurtige spark ud af kandidatlisten.

Mandag bekræftede Økonomi- og Indenrigsministeriet, at partiet havde indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som er nødvendige for at blive opstillingsberettiget.

Tirsdag holdt Klaus Riskær Pedersen pressemøde, hvor han også præsenterede tre kandidater. Heriblandt altså Asklund.

Han er nu gået i gang med at finde en afløser for Asklund samt finde flere kandidater til sit parti.

Han har fået 245 henvendelser fra folk, som gerne vil stille op, siger han til DR.