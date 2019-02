Risiko for svig sætter en stopper for iværksætterselskaber

Det skal være let og billigt at starte sin egen virksomhed. Sådan lød målsætningen, da det i 2014 blev muligt at oprette såkaldte iværksætterselskaber med bare én krone i startkapital.

Men fem år senere står det lysende klart, at det er blevet for let og billigt. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at afskaffe selskabsformen.

Den beslutning er truffet, efter at en rapport i efteråret blandt andet viste, at skatte- og afgiftsrestancerne i "enkrones-selskaberne" er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

- IVS'erne har blandt andet den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og efterfølgende lade dem tvangsopløse uden selv at miste penge. Det medfører en risiko for svig, forklarer erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse.

DF's erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, påpeger, at selskabsformen blandt andet er blevet brugt i taxibranchen, hvilket ikke var meningen.

- Med iværksætterselskaberne er det blevet for nemt at oprette virksomheder og risikofrit bedrage samfundet for millioner af kroner, udtaler han i en pressemeddelelse.

Samtidig er regeringen og DF enige om at sænke kravet for at stifte et anpartsselskab fra 50.000 kroner i kapital til 40.000 kroner.

De eksisterende IVS'er skal inden for to år omregistrere sig til anpartsselskab og altså sikre sig mindst 40.000 kroner i kapital.