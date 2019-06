Risiko for kraftig regn og skybrud aflyser koncerter

Rasmus Seebach-fans får ham ikke at opleve lørdag, da vejret har sat en stopper for koncert i Valby.

Flere koncerter er aflyst på grund af vejret lørdag.

Det gælder Rasmus Seebachs koncert i Valby Parken samt to planlagte koncerter på Christianshavn fra trioen "Vi sidder bare her", som består af Mikael Simpson, Jørgen Leth og Frithjof Toksvig.

Copenhagen Music oplyser via Rasmus Seebachs Facebook-side, at lørdagens koncert er aflyst.

- Det er med stor beklagelse, at der er sket så store ændringer i vejrsituationen, at vi efter drøftelse med vores sikkerhedsteam ser os nødsaget til at aflyse familiekoncerten i dag, står der.

Tidligere på dagen blev det ellers oplyst, at koncerten ville blive gennemført trods vejret.

Mikael Simpson fra "Vi sidder bare her" skriver på Facebook, at det ikke er "forsvarligt" at gennemføre de to planlagte koncerter.

- Vi har indtil det sidste afventet en ændring i vejrudsigten uden held. Strøm, mennesker og tordenvejr går ikke på kanalen, skriver han.

Vagthavende meteorolog ved DMI Martin Lindberg tror, at der i løbet af dagen vil komme skybrud.

- Der kan være skybrud. Vi har ikke målt det endnu, men vi ser tendenser på, at det kan komme, siger han.

Ifølge Martin Lindberg er det især den sydlige og sydøstlige del af landet, der bliver ramt af uvejr.

- Fyn, Lolland, Falster og Sjælland får et sted mellem 10 og 50 millimeter lokalt, siger han.

I tillæg til de store mængder regn er der også rigtig mange lyn, oplyser Martin Lindberg, der ikke ved, om der er en mulig rekord i vente.

Han fortæller, at der kan komme lokale oversvømmelser.

- Det største problem er vandmængder, hvor der lokalt kan komme oversvømmelser, når regnen ikke kan flyde væk. Og selvfølgelig skal man være forsigtig, når der kommer lyn og torden, siger han.