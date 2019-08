Tidligere medlem at EU-Parlamentet Rina Ronja Kari har fået job i virksomheden Dansk Standard.

Rina Ronja Kari, som er tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, skal ikke længere stå i spidsen for den EU-kritiske bevægelse.

Ved valget til EU-Parlamentet 26. maj mistede Folkebevægelsen mod EU sit eneste mandat.

- Jeg har egentligt hele tiden tænkt, at når man får sådan et valgnederlag, så giver det rigtig god mening, at det er nogle andre, der skal stå i spidsen, siger Rina Ronja Kari.

- Det vidste jeg med det samme efter valget, og det har jeg ikke været i tvivl om, tilføjer hun.

I stedet har hun fået job som Public Affairs-konsulent hos den erhvervsdrivende fond Dansk Standard.