Rigspolitiet bakker tolkefirma op: Kun 123 har klaget

Den seneste tids beretninger om elendig og uforsvarlig tolkning i retssager giver ikke et dækkende billede af situationen - faktisk tværtimod, lyder det fra Rigspolitiet.

- Det generelle billede er, at det går godt, og at EasyTranslate leverer langt størstedelen af de tolke, der bliver bestilt, siger chefkonsulent Christian Schougaard i Rigspolitiet.

Fra 1. april overtog firmaet EasyTranslate opgaven med at levere tolke til myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Indtil nu har der været godt 10.000 opgaver, men der er ikke nogen større utilfredshed at spore i politiet, Flygtningenævnet, domstolene og andre steder - i hvert fald ikke hvis man ser på tilbagemeldinger og klager.

Brugerne har mulighed for at bedømme tolkningen på en skala fra en til fem stjerner. Kun 196 gange er der givet tre eller færre stjerner. Desuden har der været 123 klager, oplyser Rigspolitiet.

- Det betyder ikke, at alt er rosenrødt, eller at der ikke i en konkret situation kan være problemer, som kan være frustrerende for den enkelte tolkebruger, siger chefkonsulent Christian Schougaard.

Han medgiver, at brugernes tilbagemeldinger ikke er en egentlig vurdering af tolkens sproglige kompetencer. Stjernerne gives for blandt andet fremtoning og mødetid.

Et større antal tolke fra den tidligere ordning, som blev bestyret af Rigspolitiet, er ikke tilknyttet EasyTranslate. De er utilfredse med en væsentlig lavere betaling hos firmaet.

I pressen har der været flere beretninger om elendig tolkning. Også Folketingets retsudvalg har fået besked om problemerne.

Således sendte en tidligere lektor i tolkning på CBS og translatør i spansk, Ingrid Højgaard Knudsen, for nylig et referat af sine oplevelser fra to grundlovsforhør til politikerne.

En af hendes pointer er, at det kræver spanskkundskaber at opdage de mange fejl, og at rettens aktører formentlig ville mene, at tolkningen fungerede fint.

En tolk kendte ikke forskel på tiltalt og sigtet. Vedkommende magtede ikke at oversætte bh og begik ifølge translatøren en stribe andre fejl. Og en anden tolk afslørede ifølge translatøren en komplet mangel på beherskelse af juridisk terminologi og sit totale ukendskab til, hvordan retssystemet fungerer.

En anden translatør, Angela Guski, har i et debatindlæg i Weekendavisen fortalt om oversættelse til georgisk i en sag om indbrud og hæleri. "Begrundet mistanke" blev oversat til "misforståelse", "anklageskrift" blev til "papir" og "det der", mens "proportionalitetsprincip" blev til "professionalisme".

I Rigspolitiet siger chefkonsulent Christian Schougaard, at man løbende følger op på de udfordringer, der opstår.