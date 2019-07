Rigspolitiet: Lovlydighed på løbehjul kan være farligt

Elløbehjulet har skabt et trafikalt paradoks, da det kan være farligt at række hånden ud og overholde loven.

Ligesom cyklister skal folk på elløbehjul give tegn i trafikken, men i praksis kan der opstå farlige situationer, hvis de følger loven.

Sådan lyder det fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, skriver Jyllands-Posten.

Avisen har derudover talt med flere folk på løbehjul i Aarhus, som ifølge eget udsagn ønsker at være lovlydige, men som simpelthen finder det for svært at række hånden ud og holde balancen, mens løbehjulet kører.

Christian Berthelsen, politiassistent på Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, siger til avisen:

- Man skal række hånden ud, når man drejer, og man skal række hånden op, når man stopper. Men når man skal opfylde færdselsreglerne på et elløbehjul, opstår der udfordringer. Det kræver i hvert fald, at man er meget erfaren i at køre på sådan et, før man kan udføre den øvelse til et 10-tal, siger han til Jyllands-Posten.

- Lige så snart, man fjerner hånden fra styret, begynder løbehjulet at blive meget vakkelvornt, og så kan der opstå uheld.

Politiassistenten understreger, at han ikke tager politisk stilling til løbehjulene.

Hos Rådet for Sikker Trafik ser man det som et paradoks, at de elektriske løbehjul overhovedet får lov til at være i trafikken.

Her mener administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller, at politikerne bør handle, inden der sker alvorlige skader i Danmark, fortæller han til Jyllands-Posten.

De eldrevne løbehjul er i tusindvis blevet udlejet med grønt lys i flere store danske byer.

Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien. De er - ligesom cykler - underlagt færdselslovens almindelige regler.

Motoriserede løbehjul må maksimalt køre 20 kilometer i timen. Førere af motoriserede løbehjul skal være fyldt 15 år.