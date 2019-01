Retsmedicinere identificerer ofre ved at se på tænderne

Når retsmedicinere skal identificere omkomne efter ulykker som togulykken på Storebæltsbroen onsdag, kigger man først og fremmest på ofrenes tænder.

Sådan er praksis generelt i Danmark, fortæller Peter Thiis Knudsen, der er vicestatsobducent ved Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.

Retsmedicinerne har tre muligheder for at identificere. Tandlægeundersøgelsen er den primære, mens fingeraftryk og dna-prøver er sekundære muligheder.

- Almindeligvis er tandlægeundersøgelsen den hurtigste i Danmark, siger Peter Thiis Knudsen.

- Næsten alle danskere har været til tandlæge, og vores retstandlæger har stor erfaring.

- I de tilfælde, hvor der ikke er tandlægeoplysninger, kan man bruge dna ved at sammenligne med familie, siger han.

Ulykken skete omkring klokken 07.35 onsdag på lavbroen på Storebæltsforbindelsen. Om bord på toget var 131 passagerer og tre medarbejdere.

Otte personer mistede livet, da et lyntog på vej fra Aarhus til København blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen.

Knap halvandet døgn efter ulykken på Storebæltsbroen er det endnu ikke alle de omkomne, der er blevet identificeret.

Politiet sagde på et pressemøde torsdag, at man er "ret sikre" på identiteten af fire af ofrene. Processen kan tage lang tid, fortæller retsmedicineren.

- Der er to processer. Dels skal man indhente oplysninger om de mulige ofre. Det kan tage tid, hvis man skal have tandoplysninger, dna eller fingeraftryk.

- Dels er der den rent praktiske undersøgelse af ofrene. Det kan tage tid at få de to ting til at passe sammen.

- Nogle gange tager det længere tid, end man tror på forhånd. Derfor er vi meget forsigtige med at sige, hvornår identifikationen er afsluttet, lyder det fra Peter Thiis Knudsen.

Knudsen er en del af id-beredskabets ledelse. Foruden Peter Thiis Knudsen sidder en fingeraftryksekspert, en tandlæge og en retsgenetiker i ledelsen.

Beredskabet rådgiver Rigspolitiet og assisterer ved identifikation af de omkomne.