Rerup: De svages vagthund, der altid går til biddet

Hvem er Rerup?

Mogens Rerup, 69 år, begyndte for alvor at markere sig som de svagestes hjælper, da han i 2013 var med til at etablere foreningen "Syg i Haderslev, SIH". Godt et halvt år senere besluttede Haderslev Kommune at stille skærpede krav til de møder, Rerup deltog i, fordi der var medarbejdere, der følte, han var voldsom. Nogle måneder senere trak Mogens Rerup sig som medlem af Syg i Haderslev og gik solo.