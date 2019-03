Rektorer: Testkørsel af prøvesystem gav store problemer

Det går ikke, at gymnasieelever skal være utrygge ved at gå til eksamen på grund af et nyt system.

Den Digitale Prøvevagt skal køre, før den kan bruges, lyder meldingen fra Danske Gymnasier, efter at flere elever har testet systemet under terminsprøver i sidste uge.

Det er meningen, at det nye computerprogram skal hjælpe med at afsløre snyd under eksamener.

Foreningen har modtaget meldinger fra flere institutioner, der har oplevet tekniske problemer, fortæller Dorte Fristrup, rektor ved Aarhus Statsgymnasium.

- Vi bakker fuldt og helt op om, at der skal være en central løsning til imødegåelse af snyd.

- Men aktuelt har der været så stort et problem, at vi har været i dialog med ministeriet om, hvorvidt det kan være hensigtsmæssigt at udskyde brugen af det, siger hun.

Rektor Dorte Fristrup er også med i følgegruppen for netprøver og udtaler sig på vegne af Danske Gymnasier.

Da systemet blev testet under terminsprøver landet over, oplevede flere elever, at det ikke fungerede ordentligt på Mac-computere, der gik i stå.

- Vi har fokus på, at eleverne til sommer kan gå til eksamen, hvor de har sikkerhed for, at den kommer til at forløbe, som den skal.

- Det er ærgerligt, fordi vi egentlig havde opfattelsen af, at ministeriet var på vej med en løsning, som fungerede, siger hun.

Undervisningsministeriet ønsker ikke at oplyse, hvor mange elever der deltog i testen, før der er lavet en evaluering.

Det er heller ikke muligt for Ritzau at få oplyst, hvor mange der har oplevet tekniske problemer.

I weekenden skrev Politiken, at tre gymnasier havde oplevet problemer. Men det er mere end det, påpeger Dorte Fristrup.

Den Digitale Prøvevagt skal registrere, hvad eleverne foretager sig på computeren fra prøvens start.

Med jævne mellemrum tager systemet billeder af computerens skærm, og hvis der bliver registreret aktivitet, der ikke er tilladt, får institutionen besked.

Flere elever har tidligere meddelt, at de var utrygge ved den øgede overvågning, og at de ikke ville deltage.

Ved testkørslen af systemet er det frivilligt for eleverne, om de vil deltage. Til selve eksamen bliver det dog obligatorisk.

Det er efter planen meningen, at næste test af systemet skal foregå 21. marts.