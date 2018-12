Rektor for dræbte i Marokko: De var meget aktive og dygtige

Den danske og den norske kvinde, der mandag blev fundet dræbt i Marokko, var studerende på Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Her var kvinderne - den 24-årige dansker Louisa Vesterager Jespersen og den 28-årige nordmand Maren Ueland - beskrevet som meget dygtige studerende, siger rektor på universitetet Petter Aasen.

- Disse to studerende var meget aktive og meget optaget af natur og friluftsliv. De har længe planlagt turen til Marokko i detaljer og havde godt udstyr med, siger han.

De to kvinder gik på andet studieår på studieretningen friluftsliv-, kultur- og naturvejledning.

Det er et studieprogram med en række aktiviteter, der knytter sig til naturen med ture i bjerge og skove, og de skulle angiveligt bestige Nordafrikas højeste bjerg, Toubkal, på deres rejse i Marokko.

Tirsdag samledes kvindernes medstuderende og undervisere på universitetet i Bø i Telemark, som ligger sydvest for Oslo.

Her blev de tilbudt krisehjælp og fik mulighed for at snakke sammen om hændelsen, der har rystet universitetet.

- De studerende har reageret meget stærkt. Der var behov for at være sammen. De to dræbte tilhørte et studieprogram og et fagmiljø, som ikke er ret stort, så der er mange hos os, der har været meget tæt på dem, siger han.

Han forklarer, at de to kvinder tog afsted på deres juleferie i Marokko i fredags, og natten til tirsdag fik universitetet besked om, at de var blevet dræbt.

- Der er mange, der har taget det meget tungt, siger Petter Aasen.

Universitetet planlægger at afholde en mindehøjtidelighed efter nytår, når alle studerende er tilbage efter juleferien.

Petter Aasen udtrykker medfølelse med familien til de to dræbte og har også kontaktet dem og inviteret dem med til mindehøjtideligheden.

Kvinderne blev fundet dræbt nær landsbyen Imlil.

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

Hvad det nærmere betyder, er endnu ikke blevet oplyst.

Tre mænd er ifølge den norske avis VG blevet anholdt i sagen i Marrakesh.