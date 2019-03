Rekordmange seniorer fik førtidspension sidste år

2490.

Så mange personer mellem 60-64 år fik sidste år tilkendt en førtidspension eller seniorførtidspension.

Og det er rekord, viser tal fra Jobindsats, der er en database over beskæftigelsesdata under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Data går tilbage til år 2004, hvor i alt 1172 fik tilkendt førtidspension. I ingen af årene er så mange blevet visiteret til de to typer førtidspension som sidste år.

Tilkendelserne af førtidspension sidste år glæder Lederne, der er fagforening for ledere.

- Vi synes, at tallene er positive og viser, at førtidspensionssystemet er blevet bedre til at hjælpe folk, der er nedslidte, ud af arbejdsmarkedet på en værdig måde.

- Der er ingen tvivl om, at kravene for at få førtidspension har været for skrappe. Men vi kan nu se, at langt flere får tilkendt førtidspension og seniorførtidspension.

- Og derfor er der altså en både økonomisk og helbredsmæssig værdig vej ud af arbejdsmarkedet for dem, der er nedslidt, siger Henrik Bach Mortensen, direktør for Lederne.

Han støtter dermed ikke Socialdemokratiets forslag om, at nogle skal have ret til tidligere pension, hvis de har været mange år på arbejdsmarkedet.

Han ønsker i stedet, at en helbredsmæssig vurdering, som med førtidspensionen i dag, skal afgøre, hvorvidt man kan gå tidligere på pension - uagtet hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet.

Seniorførtidspensionen blev vedtaget i 2011 samtidig med efterlønsreformen. Men langt færre end det, den daværende Løkke-regering regnede med, har modtaget en seniorførtidspension.

Regeringen regnede dengang med, at 1780 personer om året ville få den tilkendt, men reelt har kun 300 om året fået det siden 2014, hvor ordningen trådte i kraft, skrev DR i februar.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ser man ikke stigningen i førtidspensioner som noget positivt.

- Det er på en måde trist, at så mange får en førtidspension eller seniorførtidspension.

- For det er rigtig svært at få en førtidspension eller seniorførtidspension. Det er folk, der er helt ude i tovene, der kan få det, siger Lars Andersen, direktør for AE, der understreger, at der er samme krav til at kunne få en seniorførtidspension som førtidspension.

Direktøren mener heller ikke, at man ud fra opgørelsen kan konkludere, at det er blevet lettere at få seniorførtidspension, fordi man er nedslidt.

- Man kan ikke ud fra de her tal se, hvor mange der har fået seniorførtidspension. Det kan derfor godt være, at der har været en gruppe, der har været i ressourceforløb, men har fået tilkendt førtidspension sidste år som 60-årige for eksempel, siger Lars Andersen.

Ifølge Borger.dk kan man få førtidspension eller seniorførtidspension, hvis ens arbejdsevne er så nedsat, at man ikke kan have et almindeligt job eller et job med støtte som for eksempel fleksjob.

I 2017 fik 1946 personer tilkendt førtidspension eller seniorførtidspension. Det er det næsthøjeste antal siden 2004.