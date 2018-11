Regn og hård vind erstatter en solrig men kold start på ugen

Mandag morgen er det på med handsker og hue, for selv om dagen begynder med nogen eller en del sol, så bliver det en kold fornøjelse.

Sådan lyder prognosen fra vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Martin Lindberg.

- Både mandag og tirsdag vil nætterne og morgenerne være kolde med mulighed for lokal rimtåge først på dagen. Det bliver rigtig koldt, men også med mulighed for sol de fleste steder i landet, siger han.

- Temperaturerne siger en-fem graders frost mandag og endnu koldere tirsdag, ved Østersøen dog lidt varmere.

Rimtåge opstår, når der er vindstille og helt klar luft, så varmen kan stråle ud og danne tåge i overfladen. Det vil især Nordjylland opleve, men tågen kan også opstå flere steder på Sjælland.

I løbet af begge dage stiger temperaturerne til en-fem graders varme. Samtidig tager vinden til og går fra svag til jævn fra nord og nordøst.

Natten til onsdag tager vinden yderligere til og bliver jævn til hård fra sydøst, mens temperaturerne falder til under seks graders frost.

- Hen mod natten til torsdag får vi nedbør vestfra. I det meste af Jylland vil det være sne eller slud. I Vendsyssel ser det ud til, at sneen kan blive liggende i måske en dag, men ellers forsvinder det efter et par timer i resten af landet, fortæller Martin Lindberg.

Torsdag bliver det overskyet over det meste af landet, og så kommer regnen. Bornholm er mest forskånet og får først regnen at føle sent torsdag aften.

- Det er lidt usikkert, hvor hurtigt det bliver varmt, men vi kan nok godt forvente mellem tre og otte graders varme. Derfor bliver den våde sne heller ikke liggende længe, siger Martin Lindberg.

Samtidig lyder prognosen på "ret meget vind" fra onsdag til og med fredag.

- Vinden kommer fra syd og sydøst. Ved kysterne kan der komme kuling, lyder det fra den vagthavende meteorolog.