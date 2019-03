Regionsråd anmelder politiker for flere års bedrageri

Et medlem af Region Nordjylland er blevet meldt til politiet for bedrageri.

Det oplyser regionen.

Ifølge Region Nordjyllands oplysninger har politikeren - Tina Juul Kjellberg (S) - fået udbetalt omkring 728.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste for et arbejde, hun ikke har haft.

Tina Juul Kjellberg er gået til bekendelse, efter at Region Nordjylland blev opmærksom på mistænkelige forhold omkring hende.

Hun har valgt at træde ud af regionsrådet med virkning fra den 26. marts, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman (S).

- Som udgangspunkt har jeg tillid til mine medmennesker, og derfor er jeg selvfølgelig meget rystet over, at et regionsrådsmedlem tilsyneladende desværre har begået bedrageri for omkring 728.000 kroner.

- Det er selvfølgelig uacceptabelt. Det er forkasteligt. Det er skatteydernes penge. Så da tingene ikke rigtigt stemte, måtte vi politianmelde vedkommende, siger Ulla Astman.

Svindlen skal være foregået over en periode på fire år.

Det er Region Nordjylland, der har udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til politikeren.

En gang om året beder regionen om dokumentation for ansættelse og lønforhold fra sine regionsrådsmedlemmer. Trods flere rykkere har Tina Juul Kjellberg ikke indleveret den fornødne dokumentation for de sidste to år.

- Jeg blev gjort opmærksom på sagen i fredags og indkaldte prompte det pågældende regionsrådsmedlem til et møde på mit kontor, siger Ulla Astman.

I første omgang udeblev politikeren.

Men siden gik hun til bekendelse over for formanden for Region Nordjylland og indrømmede, at hun har svindlet for godt 700.000 kroner.

En ekstern revision har løbende tjekket politikerens løn- og ansættelsesforhold gennem de sidste år. De første to år, som hun menes at have begået bedrageri, blev den indsendte dokumentation godkendt.

Hvorvidt Tina Juul Kjellberg selv har fabrikeret denne information, er uvist.

Regionen blev først mistænksom, da den ikke kunne få udleveret dokumentation for hendes løn- og arbejdsforhold de seneste to år.

Nordjyllands Politi bekræfter, at det har modtaget en anmeldelse mod et regionsrådsmedlem for bedrageri.