Regioner får halvanden milliard ekstra i 2020

Regeringen har onsdag indgået en økonomiaftale for 2020 med regionerne, som får 1,5 milliarder kroner ekstra.

Samtidig afskaffes det hidtidige omprioriteringsbidrag på både sundhedsområdet og på det regionale udviklingsområde.

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde i Finansministeriet.

Omprioriteringsbidraget gik ud på, at kommunerne skulle skære én procent af de kommunale budgetter, så regeringen selv kunne prioritere pengene. Det blev gennemført i 2015.

Regionerne havde dog håbet på to milliarder kroner ekstra. Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) er alligevel godt tilfreds med aftalen.

- Det kommer ikke bag på nogen, at vi altid gerne vil have flere penge med hjem, men med 1,5 milliarder kroner har vi faktisk ekstra penge til den opgave, vi står med, og det er jeg ganske godt tilfreds med, siger Stephanie Lose.

Nicolai Wammen mener, at man må begynde et sted.

- Vi har sagt, at vi vil give et løft til vores sundhedsvæsen, og vi har nu taget det første store skridt. Vi er valgt for fire år, og det er et meget stort løft, vi har aftalt.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sad også med i forhandlingerne, og han anerkender, at man ikke løser alle problemer på sundhedsområdet i denne omgang.

- Vi kan se, at der hvert eneste år kommer flere patienter. Det, vi gør nu, er, at vi holder hånden under vores velfærdssamfund.

- Ingen her siger, vi har løst alle problemerne, men der er et helt afgørende fundament, siger Magnus Heunicke.

Aftalen giver ifølge Finansministeriet regionerne en mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale næste år. Befolkningen bliver ældre, og derfor er det nødvendigt med flere hænder for at kunne følge med.

I aftalen laver regeringen og Danske Regioner også en fælles taskforce, som skal finde ud af, hvordan man kan uddanne og ansætte mere social- og sundhedspersonale og flere sygeplejersker samt forbedre arbejdsforholdene.

I løbet af ugen forklarede Stephanie Lose, at regionerne ikke kan sikre et godt sundhedsvæsen, hvis ikke regeringen fandt cirka to milliarder kroner.

Det er blandt andet en ny hjertebehandling, som regionerne mangler penge til.

Regionerne vurderer, at det i de kommende år vil koste cirka 270 millioner kroner årligt at tilbyde behandlingen til relevante patienter. Og i 2030 vil den årlige udgift være op mod 310 millioner kroner om året.