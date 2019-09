Regioner: Ny hjertebehandling kræver ekstra penge

En ny, god, men også dyr behandling af hjertepatienter er blandt årsagerne til, at der er brug for en økonomisk indsprøjtning til regionerne i aftalen om økonomien for 2020.

Det mener Danske Regioner, der i øjeblikket er i forhandlinger med staten om økonomiaftalen, der ventes i næste uge.

I forhandlingerne har regionerne efterspurgt to milliarder kroner ekstra som minimum for at levere et løft af sundhedssektoren. Den er presset af den demografiske udvikling og stigende priser på medicin og nye, dyre behandlinger.

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, mener, at det er vigtigt at prioritere penge til nye behandlinger.

- Vi vil gerne kunne tage de nye behandlingsmuligheder i brug, siger hun og tilføjer:

- For at kunne det, kræver det, at vi får et betragteligt løft. Vores bud er to milliarder kroner, siger Lose.

En af de nye behandlinger, som der er brug for penge til, er den såkaldte TAVI-behandling til hjertepatienter med problemer med mitralhjerteklappen.

Med behandlingen kan lægerne føre et kateter, hvor der sidder en ny hjerteklap på spidsen, op til hjertet og erstatte den gamle, forsnævrede hjerteklap.

Det er en operation, der hidtil primært har været forbeholdt hjertepatienter med forsnævrede aortahjerteklapper.

Men den udbredes nu til endnu flere takket være et gennembrud i udviklingen af kunstige hjerteklapper, oplyser Danske Regioner.

Behandlingen koster ifølge Danske Regioner i gennemsnit 219.000 kroner per patient.

Regionerne vurderer, at det i de næste år vil koste cirka 270 millioner kroner årligt at tilbyde behandlingen til relevante patienter. Og i 2030 vil den årlige udgift være op mod 310 millioner kroner om året.

Pengene til behandlingen skal findes, mener regionsformanden.

- Det er en ny behandling, som giver flere patienter mulighed for at få hjælp, når de har en hjertesygdom.

- Når vi kan behandle flere patienter med en mere skånsom metode, sikrer vi også, at der er patienter, der får et længere liv og med færre følgevirkninger, siger Stephanie Lose.