Regioner: Dosering af natarbejde skal mindske kræftrisiko

Mange nattevagter gennem en årrække kan øge risikoen for kræft, og derfor er det vigtigt at sammensætte vagtplaner, så de ansatte bliver skånet for at arbejde for mange nætter i træk.

Sådan lyder det fra Ulla Astman (S), der er næstformand i Danske Regioner, som driver landets sygehusvæsen og blandt andet har sygeplejersker og læger på lønningslisten.

- Vi tager problemstillingen alvorligt og arbejder hele tiden med vores vagtplaner, så vi sikrer en god balance mellem dag- og nattevagter.

- Vi kan ikke undgå nattevagter på hospitalerne. Men vi skal gøre, hvad vi kan, for at minimere de gener, som vi ved, der er ved natarbejde, siger hun.

Ifølge en ny undersøgelse fra en ekspertgruppe under Verdenssundhedsorganisationen, WHO, øger natarbejde risikoen for kræft.

Det har længe været kendt, at brystkræft og natarbejde kan gå hånd i hånd. Undersøgelsen viser desuden øget risiko for prostatakræft og tyktarms- og endetarmskræft.

Kræftrisikoen afhænger af en række faktorer. Det gælder blandt andet antallet af nattevagter i træk. Desuden spiller det ind, hvor længe natarbejdet har stået på.

I Arbejdstilsynets officielle vejledning lyder det, at man helst skal undgå nattevagter og maksimalt have tre i træk.

Danske Regioner vil dog ikke gå ind og forbyde, hvis en sygeplejerske for eksempel ønsker kun at have nattevagter.

- Det er vigtigt, at der er en god dialog, og at de ansatte tager et medansvar.

- Hvis en ansat har et ønske om mange nattevagter, så skal vi sikre, at det sker på et veloplyst grundlag. Vi skal gøre det bedst muligt for at sikre, at vores medarbejdere ikke udvikler kræft senere i livet, siger Ulla Astman.

Derudover peger hun på, at der er muligheder for at gøre belastningen på en nattevagt mindre.

Hun fremhæver tiltag på Bispebjerg Hospital i København. Her har man forsøgt sig med dæmpet belysning i nattetimerne og givet bedre mulighed for hvile på vagterne.

Hos Kommunernes Landsforening (KL), der også er arbejdsgiver for en del ansatte med natarbejde - blandt andet hjemmehjælpere - genkender man udfordringen.

- Det er vigtigt, at der lokalt er tæt dialog og godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere om hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdstiden på de enkelte arbejdspladser, og om hvordan udfordringerne håndteres, siger formanden for løn- og personaleudvalget, Michael Ziegler (K).

- Det er vigtigt både af hensyn til medarbejderne, og for at vi kan levere god service til borgerne, siger han i en skriftlig kommentar.