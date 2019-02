Regionen dropper vision om at føre Hærvejsmotorvejen til grænsen

Der er ikke grundlag for at bevare ambitionen om at føre en ny midtjysk motorvej - den såkaldte Hærvejsmotorvej - hele vejen til den dansk-tyske grænse. Det besluttede Region Syddanmarks udvalg for regional udvikling mandag. Til gengæld bliver det nu en erklæret vision, at motorvejen skal forbindes til E45.

Hærvejsmotorvejen: Man har lov til at blive klogere.

Sådan lyder meldingen fra næstformand i Region Syddanmarks udvalg for regional udvikling, Preben Jensen (V), efter at udvalget mandag besluttede at sløjfe visionen om at føre Hærvejsmotorvejen til grænsen. Hærvejsmotorvejen er et af tre infrastrukturprojekter, som siden 2011 har ligget øverst på regionens ønskeliste. De tre topprioriteter blev på udvalgsmødet mandag taget op til revision, hvor man besluttede at indstille regionsrådet til at holde fast i de eksisterende prioriteter, men med visse omformuleringer.

Den oprindelige formulering angående den midtjyske motorvej lød således: "En ny Hærvejsmotorvej til grænsen, der kan aflaste E45, og knytte an til Billund Lufthavn, hvor den endelige placering skal afgøres af en nærmere analyse".

Der arbejdes lige nu på en endelig ny formulering, der skal godkendes i forretningsudvalget og regionsrådet, og som desuden skal forbi regionens kommuner. Det ligger dog fast, at man dropper visionen om at føre en potentiel ny motorvej til grænsen, men at man til gengæld skriver ind, at der skal være en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.