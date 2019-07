Region nægter at følge henstilling i sag om mangelfulde kræfttjek

Region Midtjylland nægter at følge en henstilling fra patienttilsynet om at genindkalde endnu en gruppe kvinder, som kan have fået mangelfulde brystkræftundersøgelser.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det er ikke alene kvinder, som er arveligt disponeret for brystkræft, og yngre brystopererede kvinder, som har fået mangelfulde brystkræftundersøgelser i Region Midtjylland.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at kvinder med specifikke smerter i brysterne også kan være mangelfuldt undersøgt i strid med nationale retningslinjer.

Derfor henstiller styrelsen, at regionen genindkalder kvinder i denne gruppe, hvis de inden for de seneste to år er blevet undersøgt kun med mammografi.

Styrelsen mener, at de ifølge reglerne burde have været undersøgt med klinisk mammografi. Det er en tredobbelt undersøgelse, som består af en røntgenundersøgelse, en ultralydsundersøgelse og en fysisk undersøgelse.

Men Region Midtjylland nægter at følge henstillingen. Dermed er regionen det eneste sted i landet, hvor man ikke vil give den omtalte gruppe kvinder en klinisk mammografi.

Regionen mener, at det er tilstrækkeligt at undersøge kvinderne alene med røntgen, selv om man lettere overser kræftknuder med den type undersøgelse end ved en tredobbelt undersøgelse.

Styrelsen for Patientsikkerheds henstilling hviler på en vurdering fra landets førende mammaradiolog.

To andre regioner - Region Sjælland og Region Syddanmark - har fulgt en identisk henstilling i relation til den samme gruppe kvinder.

Region Hovedstaden og Region Nordjylland har fulgt retningslinjerne og givet den samme gruppe kvinder en klinisk mammografi, fremhæver styrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Region Midtjylland udtrykker forundring over henstillingerne fra patienttilsynet.

Regionen henviser til, at retningslinjerne ikke har været entydige, og at de nye opdaterede retningslinjer fra den 18. juni i år fastslår, at den omtalte gruppe kvinder alene skal have en almindelig mammografi.

Primært derfor vil regionen ikke følge henstillingen og tilbyde kvinderne en klinisk mammografi.