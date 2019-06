Regeringsdannelsen har taget lige så lang tid som i 2011

Søndag er det 18 dage siden folketingsvalget, og der er fortsat ikke dannet en ny regering. Dermed bliver dannelsen af en ny regering en af de mere længerevarende i nyere tid.

Politisk kommentator Hans Engell peger da også på, at forhandlingerne mellem de røde partier, som skal munde ud i en ny regering, vil blive set tilbage på som nogle af de mest besværlige i nyere tid.

- Hvis vi kigger på regeringsdannelser de seneste 30 år, vil de høre til kategorien af de mest besværlige, siger Hans Engell.

Han peger på, at det har vanskeliggjort regeringsdannelsen, at Socialdemokratiet fastholder, at de vil være i regering alene.

- Sagen er, at en af de ting, som nok også er med til at skabe vanskelighederne, er, at Socialdemokratiet fra starten har meddelt, at det handler om at danne en socialdemokratisk etpartiregering.

- Det har SF og Enhedslisten ikke noget imod. Men De Radikale har en opfattelse af, at der ikke kan dannes den type regeringer, uden de er med, siger Hans Engell.

Derfor har De Radikale stillet mere præcise og skarpe krav til Socialdemokratiet, mener kommentatoren.

Med 18 dage siden folketingsvalget har dannelsen af en regering ind til nu varet lige så lang tid, som det tog efter valget i 2011. Her dannede S, De Radikale og SF en regering med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i spidsen.

De to forløb har flere uligheder, påpeger Hans Engell. Den ene del er, at målet i 2011 var at danne en fælles S-R-SF-regering, mens S i dag går efter at gå alene i regering.

- Den anden del er, at dengang havde De Radikale en reel mulighed for at skifte over til de blå. De havde lavet store forlig med de borgerlige. De kunne have sagt, at de foretrak at støtte en borgerlig regering.

- Det havde stillet Helle Thorning-Schmidt skakmat. Den situation er der ikke i dag. De Radikale har ikke det samme at true med som dengang, siger Engell.

Søndag fortsætter forhandlinger mellem S, SF, De Radikale og Enhedslisten. De mødtes klokken 11.30 til et fællesmøde.

Hans Engell tror dog ikke, at den røde blok bliver klar med en regering lige med det samme. Han peger dog på, at den kommende uge bliver afgørende.

- Det skyldes, at nu går vi ind i sommerperioden, siger han og tilføjer:

- Vi er kommet dertil, hvor man enten må stikke eller bekende.

Før regeringsdannelsen i 2011 var den længste i 1988, da det tog 24 dage for Poul Schlüter (K) at danne en regering.

Den længste regeringsdannelse var i 1975, hvor det tog 35 dage, før det endte med en ren S-regering med Anker Jørgensen i spidsen.