Regeringen vil udvise udlændinge selv om de ikke møder i retten

Det koster dyrt for retssystemet, at kriminelle udlændinge bliver væk fra retssager, mener justitsminister.

Det skal være slut med, at kriminelle udlændinge undgår at blive udvist af Danmark, fordi de ikke møder op i retten.

Sådan lyder det fra regeringen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i spidsen, som har sendt et nyt lovforslag i høring.

- Vi har desværre set, at omrejsende kriminelle ikke møder op i retten, og så bruger vi en masse ressourcer på at få forsvare, dommere og anklagere stimlet sammen, og så bliver sagen ikke til noget, siger Søren Pape Poulsen.

- Vi vil ikke være til grin for vores egne penge, så nu vil vi lave det sådan, at man også kan blive udvisningsdømt uden at møde op i retten, siger han.

Han ser ikke et problem i forhold til udlændingenes retssikkerhed, når de kan blive dømt uden at være til stede i retten.

- Jeg mener ikke, at der er nogen problemer. Folk skal selvfølgelig adviseres via deres advokat, som de jo alle sammen har.

- Det her er noget, man spekulerer i. Det er spekulation i at undgå at møde op i en dansk retssal, så man undgår en udvisningsdom. Det er absurd og grotesk, siger Søren Pape Poulsen.

Lovforslaget gælder sager, hvor den tiltalte kan blive dømt op til et års ubetinget fængsel samt udvisning fra landet.

Som reglerne er i dag, kan man kun blive dømt uden at være i retten, hvis der ikke er mulighed for udvisning, hvis den tiltalte har sagt god for det, og straframmen er op til et års ubetinget fængsel.

Dog kan man blive dømt uden at være i retten, hvis der maksimalt er tale om en straf på seks måneders ubetinget fængsel.

Søren Pape Poulsen har ikke nogen vurdering af, hvor stor en gruppe kriminelle udlændinge der bliver ramt af forslaget.

Han henviser til, at Anklagemyndigheden har betegnet det som en udfordring, at kriminelle udlændinge ikke møder op i retten.

- Det skal give bedre plads i vores retssale til at få kørt nogle sager, hvor folk rent faktisk kommer, og de ikke bare står tomme hen, fordi folk bliver væk, siger Søren Pape Poulsen.

Regeringen vil efter planen fremsætte lovforslaget i Folketinget i slutningen af februar.