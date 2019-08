Regeringen vil skrotte omstridt opholdskrav

Den socialdemokratiske regering vil fjerne det omstridte opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge.

Det garanterer beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Det er vores politik, og det kommer til at ske, siger han i et interview med Politiken.

Hvornår kan han ikke sige noget om, men opholdskravet står "langt oppe" på listen over hans kommende opgaver.

- Den overvejende del af folk, der bliver fanget i det, er etniske danskere, som har været i udlandet for at arbejde. Så det strider jo imod intentionen fra dem, der vedtog det i sin tid, siger ministeren og nævner, at det også har vist sig "umuligt at administrere".

- For det tredje - hvilket er et kæmpe problem - er det med til at udhule, hvor attraktivt det er at melde sig ind i en a-kasse, siger Peter Hummelgaard.

Opholdskravet betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Det gælder også, selv om man i alle årene har indbetalt til en a-kasse.

Det blev vedtaget af VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti kort før årsskiftet og trådte i kraft ved nytår.

Intentionen med et opholdskrav er at skærme dagpengesystemet for udlændinge, der kommer til Danmark. Det rammer dog også danskere, der i en periode har været bosiddende i udlandet.

Blandt regeringens støttepartier er der begejstring.

- Fantastisk, siger beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF), der presser på for hurtig afskaffelse af opholdskravet.

De Radikale og Enhedslisten støtter også en annullering og er klar til at sikre regeringen flertal.

Venstre og Dansk Folkeparti står til gengæld fast på, at det nuværende opholdskrav er det rette.