Regeringen vil sikre bedre forhold til prostituerede

Når en prostitueret betaler skat, har vedkommende også ret til en række basale rettigheder som alle mulige andre mennesker, der betaler skat.

Det mener regeringen, der nu vil sikre bedre forhold til prostituerede.

Det siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) i en pressemeddelelse fra Børne- og Socialministeriet.

- Jeg har det skidt med, at der er et område, hvor helt basale rettigheder er fraværende.

- Samfundet stiller krav om, at alle betaler deres skat, uanset at der er tale om prostitution, og derfor synes jeg, at vi som samfund har en pligt til at sørge for basale rettigheder.

- Samtidig skal vi også sikre, at man kan få hjælp, hvis man vil ændre spor i tilværelsen, siger hun.

Siden 1999 har det været lovligt at købe og sælge sex i Danmark. Hvis man sælger en seksuel ydelse, skal man registreres som erhvervsdrivende hos Skattestyrelsen. Indtægten fra prostitution er skattepligtig.

Men der eksisterer ikke de samme rettigheder i prostitution som på andre områder. Eksempelvis retten til dagpenge eller pension.

Derfor nedsætter regeringen en arbejdsgruppe med deltagelse af otte ministerier, som skal se på forholdene.

Der skal blandt andet ses på, om sundhedsvæsnet er gearet godt nok til at hjælpe de prostituerede. Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Vi skal kigge åbent på de vilkår, man har som prostitueret i Danmark.

- En del af det arbejde er at få undersøgt, om vores sundhedsvæsen er ordentligt parat til at håndtere de forskellige sundhedsspørgsmål, der knytter sig til prostitution.

- Det arbejde er vigtigt, for vi skal have et sundhedsvæsen, der tager udgangspunkt i den enkelte og kan rumme, at mennesker er forskellige, siger hun.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) tilføjer:

- Vi skal beskytte kvinderne bedre. Prostitution findes, og det er på tide, at der kommer klare regler på området.

- For de, der frivilligt vælger sexarbejde, skal der være ordentlige rammer at arbejde under. For de, der ønsker at komme ud af prostitution, skal det være nemmere at få hjælp.