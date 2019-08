Miljøminister Lea Wermelin (S) mener, at havbrug er for skadende for miljøet og vil derfor ikke tillade flere.

Regeringen vil sætte en stopper for nye havbrug i Danmark. Samtidig får de eksisterende ikke lov at udvide.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun mener, at Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden at det går ud over miljøet.

I Danmark er der i øjeblikket 19 havbrug, der er bure til havs, hvor man opdrætter fisk.

- Jeg er bekymret for tilstanden i vores vandmiljø, og det gælder både vores åbne havområder og kystområder, og derfor ser jeg ikke for mig, at der er plads til flere eller større havbrug.

- Problemet er, at der bliver udledt næringsstoffer i vores havmiljø, og vi kan se, at kvælstofudledningen ikke falder som forventet, og at vi har problemer med iltsvind. Derfor skal vi passe bedre på vores havmiljø, siger hun.

Havbrug udleder blandt andet kvælstof og fosfor. Ud over miljøproblemerne kom det i juli frem, at 6 af de 19 havbrug i Danmark ikke havde de lovpligtige tilladelser til at drive havbrug.

Samtidig havde de resterende 13 mangelfulde tilladelser.

Lea Wermelin afventer en større kulegravning af området, der vil være færdig i efteråret. Hun vil på forhånd ikke udtale sig om, hvad der skal ske med de 19 eksisterende havbrug.

Hun understreger dog, at regeringen generelt set vil satse på at opdrætte fisk i bassiner på land.

- Grundlæggende vil regeringen en bæredygtig strategi for fiskeopdræt i Danmark, og det vil grundlæggende sige, at opdrættet skal være på land, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening er positiv over beslutningen.

- Havbrug forurener, og vores havområder i forvejen belastet af kvælstof - blandt andet fra landbruget.

- Derfor ville det være fuldstændig uhørt at udvide og etablere nye havbrug, når vi har brug for at gå i den anden retning, siger præsident Maria Reumert Gjerding.

Hun mener dog, at der fortsat er behov for at se kritisk på de 19 tilbageværende havbrug.

- Vi bør tage de 19 havbrug på land, hvor teknologien er langt bedre, og hvor man kan rense vandet og opdrætte fisk på en meget mere ansvarlig måde, siger Maria Reumert Gjerding.