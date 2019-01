Regeringen vil placere nyt sundhedshovedsæde i Aarhus

Står det til regeringen, skal regionsrådene blandt andet erstattes af en ny myndighed ved navn Sundhedsvæsen Danmark, hvis sekretariat får hovedsæde i Aarhus.

Den nationale myndighed får ansvaret for at gennemføre de beslutninger, som regeringen og Folketinget tager hvert år.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde onsdag, hvor regeringens udspil til et nyt sundhedsvæsen præsenteres.

- Det betyder, at det, som ligger midt imellem, Danmarks fem regionsråd, ikke længere er nødvendige. De har ikke fejlet, de var ingen dårlig idé.

- Men udfordringerne, vi står over for i dag, er nogle andre, siger Løkke med et smil, da han selv indførte regionerne for 12 år siden.

Overordnet etableres der en ny struktur i sundhedsvæsenet med tre lag: Sundhedsvæsen Danmark, fem sundhedsforvaltninger og 21 nye sundhedsfællesskaber.

Regeringen og Folketinget står for den overordnede retning, de økonomiske rammer og udpeger bestyrelserne i sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsen Danmark ledes af en bestyrelse, der skal koordinere indsatser og være med til at udvikle sundhedsvæsenet.

Det kan være akutområdet, it og indkøb. Myndigheden skal styrke overholdelsen af patientrettigheder, sikre kvalitetsløft og stå for overenskomster.

De fem sundhedsforvaltninger får samme områder som de nuværende fem regioner og skal overtage regionernes opgaver med at drive sygehusene. De får selvstændige bestyrelser.

De 21 sundhedsfællesskaber består af op mod fem kommuner, der går sammen, og de skal bygges op omkring ét af de nuværende akutsygehuse. Det skal sikre bedre overgange mellem sygehuse, kommuner og læger. De får et særligt ansvar for patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter.

På det nationale niveau er bestyrelsen på 11. En formand, fem forvaltningsformænd, en repræsentant fra patientforeningerne samt fire med særlige kompetencer indenfor it og jura.

På det lokale niveau vil der i hver af de fem forvaltninger være seks medlemmer. En formand, én valgt efter indstilling fra kommunerne i området, én fra patientforeningerne samt tre medlemmer med særlige kompetencer.

Regionernes opgaver inden for miljø, kultur, uddannelse, sociale tilbud og kollektiv trafik flyttes til kommunerne eller staten.