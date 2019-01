Regeringen vil lade folk handle på helligdage som juleaftensdag

Det skal være muligt at handle ind juleaftensdag og alle andre dage om året, mener regeringen.

Det skal fremover være muligt at løbe i supermarkedet juleaftensdag og på andre helligdage, hvis det står til regeringen.

Det skriver TV2, der har set regeringens forslag.

Ønsket bekræftes af Christina Egelund, der er politisk ordfører i Liberal Alliance, det ene regeringsparti.

I dag er en række helligdage omfattet af lukkeloven, der begrænser, hvornår butikker må have åbent.

Dermed åbner regeringen for, at det kan blive muligt at handle blandt andet juleaftensdag, første påskedag og grundlovsdag.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, er ikke umiddelbart tilhængere af forslaget.

- Dem, der vil tabe på en liberalisering af lukkeloven, vil typisk være mand-kone-virksomhederne, eller dem der har få ansatte.

- Hvis regeringen vitterligt ønsker at gøre det for nogle af de her butikker, som ikke er med i de store ejerskabskonstruktioner, så skulle gå den anden vej, siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF) til Ritzau.

Modsat er regeringens argument ifølge TV2, at afskaffelsen af lukketiderne vil hjælpe de fysiske butikker med at konkurrere med netbutikker.

Den opfattelse deler Dansk Industri (DI).

Her mener branchedirektør i DI Handel Annette Falberg ikke, at de udvidede arbejdstider behøver blive en bet for de ansatte, der skal arbejde på helligdagene.

- Når netbutikkerne har åbent 24 timer i døgnet, er det også vigtigt for de fysiske butikker at kunne tilpasse deres åbningstiderne efter kunderne, siger hun.

- Vores virksomheder er allerede godt vant til at tilrettelægge arbejdet med medarbejderne, så både arbejde og familieliv kan passes. Og heldigvis er der rigtig mange medarbejdere - eksempelvis studerende, som foretrækker at arbejde i weekender og om aftenen.