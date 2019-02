Regeringen vil indføre kollektiv forsikring mod terror

Hvis terrorister skulle finde på at angribe Danmark med atomvåben eller kemiske våben, så skal alle borgere være sikret dækning af økonomiske tab. Sådan lyder et lovforslag fra regeringen ifølge netmediet FinansWatch.

Forslaget går ud på at etablere en slags statslig forsikringsordning.

Det skal ske efter samme model som gælder for stormfloder: Der skal oprettes et terrorforsikringsråd. Og det skal afgøre, om der er sket en terrorhandling med nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben.

Og rådet kan så udbetale erstatninger for skaderne. Det kan eksempelvis være på bygninger, jord, løsøre, jernbanekøretøjer, motorkøretøjer og skibe.

I dag er det forskelligt, om forsikringer dækker skader forårsaget af terror med masseødelæggelsesvåben. Selskaberne er ikke forpligtet til at tilbyde det.

Det er erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der står bag forslaget. Det skal førstebehandles tirsdag.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension tager ifølge FinansWatch positivt imod forslaget.

- Vi synes, at det er rigtigt fornuftigt, at man moderniserer ordningen og har taget konsekvensen af, at det gamle system har vist sig ikke at være godt nok, siger underdirektør Torben Weiss Garne til FinansWatch.

Alle erstatninger fra den obligatoriske forsikring vil i første omgang blive udbetalt af staten.

I tilfælde af, at ordningen bliver aktiveret, vil de almindelige brandforsikringer blive pålagt et bidrag på fem procent af den årlige præmie. Det opkræves, indtil udeståendet med staten er betalt tilbage.

Derfor vil det ifølge lovforslagets bemærkninger være personer med ejendomme og køretøjer med høje forsikringspræmier, der kommer til at betale mest til ordningen.