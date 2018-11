Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om finansloven

Efter lange og intense forhandlinger de seneste dage er regeringen og Dansk Folkeparti fredag eftermiddag blevet enige om finansloven for 2019.

Det oplyser parterne i Finansministeriet.

- Det har taget lidt længere tid at komme i mål. Det skyldes, at vi har indgået tre aftaler på én gang, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- En markant stramning af udlændingepolitikken. En pensionsaftale, som sikrer, at 1,1 millioner pensionister får mere ud af pensionen og så en finanslov, som sikrer et velfærdsløft, bedre natur og klima og de afgiftslettelser, som regeringen lagde op til, siger han.

DF har især haft et stort ønske om et paradigmeskift i udlændingepolitikken med større fokus på hjemsendelser frem for integration. Altså en mere aktiv hjemsendelsespolitik end i dag.

Regeringen og DF er kommet i mål med et paradigmeskiftet i udlændingepolitikken, mener DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

- Nu fortæller vi folk fra dag ét, at de skal ikke indstille sig på at være i Danmark resten af deres liv. De får alene midlertidigt husly, indtil de skal hjem igen og hjælpe med genopbygningen der.

- Vi har taget imod alt for mange gennem årene. Det skal vi have vendt bøtten på, og det gør vi med denne aftale, siger Skaarup.

Foruden en kursændring i udlændingepolitikken har parterne også arbejdet meget på at sikre pensionisterne et større rådighedsbeløb. Den del er også sikret, udtaler parterne.

Det sker blandt andet ved at afskaffe satspuljen. Det betyder, at partierne vil opsige det politiske forlig om satspuljen, der stammer fra 1990'erne.

Enhedslisten er det eneste parti, der står uden for aftalen om satspuljen.

DF mener, at det er uretfærdigt, at pensionisterne er med til at finansiere en stor del af satspuljen. Den går til sociale formål som eksempelvis hjemløse og psykisk sårbare unge.

Finanslovsaftalen er den sidste inden næste folketingsvalg. Det skal finde sted senest 17. juni næste år. Derfor har det formentlig være vigtigt for parterne at have et så gnidningsfrit forhandlingsforløb som muligt.

Sidste års forhandlingerne endte ganske tumultarisk. Her blev parterne enige om en finanslov, men udskød at få aftaler omkring skat og udlændinge på plads.

Undervejs i forløbet i december sidste år truede regeringspartiet Liberal Alliance med ikke at stemme for den ellers aftalte finanslov.

Det ville LA kun, hvis en skatteaftale også kom i hus før jul. Det skete ikke, og LA endte med at undskylde forløbet og stemte for alligevel.