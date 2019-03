Regeringen og DF vil investere over 70 milliarder i jernbane og tog

Kort før folketingsvalget er regeringen og DF blevet enige om infrastrukturaftale.

Den indeholder investeringer på over 110 milliarder kroner.

Blandt andet er der jernbaneprojekter og indkøb af tog for op mod 71,5 milliarder kroner, står der i aftalen.

- Vi vil have mindre transporttid. Med infrastrukturplanen kan vi sørge for, at det går hurtigere at transportere sig fra A til B, hvad enten man benytter sig af tog, bus eller bil, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) på et pressemøde, hvor aftalen præsenteres.

Blandt ny infrastruktur er en tredje Limfjordsforbindelse og en forlængelse af både Hillerød- og Frederikssundmotorvejen i Nordsjælland.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christiansen, siger, at aftalen vil skabe et mere sammenhængende Danmark.

- Vi har haft stor fokus på opgradering af landeveje og indfaldsveje ude i landet. I alt udmønter vi 112 milliarder kroner, og vi har fået en god balance mellem veje og tognettet.

- Dansk Folkeparti opsiger aftalen om Togfonden. Det betyder, at Vejlefjordbroen ikke bliver gennemført, hvilket giver økonomi til, at andre projekter kan gennemføres, siger René Christensen.

DF har for nylig erklæret sig klar til at droppe aftalen med rød blok om Togfonden. Den skulle ellers sikre, at togpassagerer kun bruger en time på at komme frem mellem hver af Danmarks fire store byer.

Projekterne i planen sættes i gang i perioden fra 2021 til 2030. Det gælder blandt andet en udvidelse af E45, midler til en ny midtjysk motorvej samt en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense.